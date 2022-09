Inter inicia semana especial de renegociação de dívidas e dá descontos de até 97%

Nesta segunda-feira, 5, o Banco Inter dá início à Semana da Independência Financeira: de 5 a 10 de setembro, os clientes com dívidas de cartão de crédito terão a oportunidade de renegociar e quitar débitos com até 97% de desconto e parcelamento em até 24 vezes sem juros. As condições da Semana também contemplarão oportunidades para clientes com pendências de crédito imobiliário e consignado.

Os atendimentos poderão ser feitos em qualquer horário pelos canais digitais do Inter, como o Super App e o portal de negociação. Outro meio disponível é a central de atendimento telefônico, que funciona de segunda à sexta, das 8h às 20h40, e aos sábados, das 8h às 14h. Os números indicados são 3003-4070 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800-940-0007 (para demais localidades).

Durante o período, os clientes também poderão ser acionados por telefone pelas empresas parceiras do Inter. O banco reforça que não solicitará envio de Pix para a quitação de dívidas e que todos os acordos relacionados a dívidas de cartão de crédito poderão ser visualizados dentro do Super App.

Os clientes que quiserem ser procurados diretamente pelo Inter para negociar os débitos em atraso também podem se cadastrar em uma lista disponível no site da campanha. Quem fizer o cadastro receberá condições personalizadas de negociação, as propostas serão feitas conforme a necessidade do cliente, e os mesmos descontos oferecidos para pagamentos de dívidas de cartão à vista também estarão disponíveis para parcelamento em até três vezes.

Pendências de crédito imobiliário e consignado

As condições não se restringem apenas ao cartão de crédito. Quem estiver buscando a regularização de um contrato imobiliário, por exemplo, pode encontrar até 100% de desconto em juros e multa na renegociação, uma oportunidade para evitar que o contrato seja enviado para consolidação em cartório. A negociação também oferece a possibilidade de diluir parte do atraso nas parcelas que ainda estão para vencer.

Além das condições para renegociar débitos com clientes devedores, a Semana também contará com a realização de lives gratuitas pelo YouTube com foco em educação financeira, oferecendo dicas para evitar endividamentos, poupar dinheiro, investir e aumentar o patrimônio pessoal.

