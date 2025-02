INSS altera calendário de pagamentos em março devido ao Carnaval

Devido ao Carnaval de 2025, celebrado nos dias 3 e 4 de março, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ajustou o calendário de pagamentos dos benefícios para garantir que os beneficiários recebam seus valores sem atrasos.

O calendário anual de pagamentos do INSS é geralmente definido em dezembro, considerando feriados nacionais e outras datas comemorativas. Nesses períodos, as agências não funcionam, o que requer alterações nos dias de depósito para assegurar que os beneficiários não fiquem sem acesso aos seus recursos.

Para beneficiários que recebem até um salário mínimo:

NB final 1: 24 de fevereiro

NB final 2: 25 de fevereiro

NB final 3: 26 de fevereiro

NB final 4: 27 de fevereiro

NB final 5: 28 de fevereiro

NB final 6: 6 de março

NB final 7: 7 de março

NB final 8: 10 de março

NB final 9: 11 de março

NB final 0: 12 de março

Observa-se que há uma pausa nos pagamentos durante o período do Carnaval, com retomada a partir de 6 de março.

Para beneficiários que recebem acima de um salário mínimo:

Os depósitos serão efetuados a partir de 6 de março, com dois grupos sendo pagos por dia, em vez de pagamentos individuais.

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, os beneficiários podem consultar o cronograma no site oficial do INSS ou através do aplicativo "Meu INSS". Além disso, a central de atendimento pelo telefone 135 está disponível de segunda a sábado para fornecer assistência adicional.