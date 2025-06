Imposto de Renda sobre investimentos: como é hoje e como fica com a MP do governo Entre as principais mudanças, Medida Provisória (MP) estabelece uma alíquota única de 17,5% para a maioria das aplicações financeiras em substituição à tabela regressiva, de 22,5% a 15%

IR: investimentos em renda fixa passarão a pagar 17,5% de Imposto de Renda a partir de 2026 (Dney Justino / Audiovisual / PR)