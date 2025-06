Dólar fecha em leve alta, na contramão do exterior e com MP do governo no radar

O dólar fechou perto da estabilidade, com leve alta de 0,09% nesta quinta-feira, 12, cotado a R$ 5,542, após oscilar entre R$ 5,558 e R$ 5,525. Ontem, a moeda recuou 0,57%, o que reverteu a leve alta observada na terça-feira. Assim, a divisa chegou ao menor patamar desde outubro do ano passado. No acumulado do ano, a desvalorização do dólar já chega a mais de 10%.

Pesa contra o dólar a incerteza sobre a economia americana, com promessas de aumento de tarifas sobre automóveis e nova pressão do presidente Donald Trump sobre o presidente do Fed, Jerome Powell, para que o banco central americano reduza os juros.