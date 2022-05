Gasolina sobe em maio e atinge R$ 7,55; etanol alcança R$ 6,15

O preço do litro de gasolina nos postos subiu 0,70% e está sendo comercializado a R$7,55 nos primeiros dias do mês de maio. É o que afirma o Índice de Preços da Ticket Log.

O etanol teve um aumento de 3,69% se comparado a abril de 2022 e alcançou R$6,15.

“Se compararmos o valor atual com o fechamento de 2021, já estamos pagando 9,5% a mais pela gasolina em 2022 e 6,5% mais pelo litro do etanol”, comenta Douglas Pina, diretor-geral da divisão de frota e mobilidade da Edenred Brasil.

Onde a gasolina é mais cara?

A pesquisa afirma que a gasolina com maior preço médio é comercializada nas bombas do Nordeste a R$ 7,63 e subiram 0,66%.

A menor média, em contrapartida, ficou com a região Sul, onde alcançou o preço médio de R$ 7,21.

A maior média por estado é do Piauí que chegou a R$ 8,17 e a menor, do Rio Grande do Sul: R$7,02.

Em qual estado a gasolina aumentou mais?

A Bahia é o estado com o maior aumento da gasolina nesses primeiros dias de maio. O combustível ficou 5,16% mais caro e atingiu o valor de R$ 7,74.

Onde a gasolina baixou de preço?

Apenas cinco estados registraram baixa no preço do combustível.

No Rio Grande do Norte a gasolina teve redução de 1,28%, seguido de Pernambuco que teve uma queda de 0,51% e Maranhão, onde o preço caiu 0,21%. Já na parte norte do país, Tocantins caiu 0,12%.

O preço do etanol caiu?

O etanol não teve nenhum recuo no preço médio em nenhuma região do país.

O litro mais caro passou da região Nordeste para a Sul, e custa R$ 6,35. Já o litro mais barato foi encontrado no Centro-Oeste a R$ 5,75.

No mês passado, o estado onde o preço do etanol subiu mais foi São Paulo. Contudo o índice registrou que o Ceará teve o maior salto de preço: no estado o combustível passou de R$ 6,13 para R$ 6,71. E o litro mais caro foi comercializado no Pará (R$ 6,76) e o mais barato, em São Paulo (R$ 5,20).

Nos primeiros dias do mês, o etanol se apresentou como opção mais favorável apenas para duas cidades do País: Goiás e Mato Grosso. Diferentemente do mês passado, onde foi recomendado em cinco estados.