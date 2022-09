Fies Caixa: como renegociar as dívidas? Veja o passo a passo completo

O Fies Caixa, novo canal de renegociação de dívidas do Fies lançado pela Caixa, já ultrapassou a marca de mais de 136 mil adesões, chegando à faixa de R$ 3,7 bilhões de descontos. Por meio da nova plataforma, de forma digital, estudantes e ex-estudantes podem renegociar parcelas do programa com descontos de até 99%. O serviço ficará disponível até 31 de dezembro deste ano.

Lançado no início de setembro com o objetivo de atender mais de 1,85 milhão de estudantes e ex-estudantes, é esperado que o aplicativo beneficie cerca de 1,2 milhão de pessoas, que poderão ter o seu nome e de seus fiadores retirados dos cadastros restritivos. Até então, cerca de 87% dos usuários optaram pela liquidação das prestações devidas, enquanto 13% escolheram o reparcelamento do saldo remanescente. A dívida média é de R$ 38 mil por contrato.

Através do app, o usuário pode verificar se o seu contrato está apto para renegociação, simular as opções disponíveis, aderir às condições mais adequadas ao seu perfil, consultar os principais dados do documento e gerar boletos. Também é possível encontrar esses serviços no site sifesweb.caixa.gov.br.

As condições que permitem desconto da dívida em até 99% para contratos assinados até 2017 estão estabelecidas na Resolução nº 51/2022 do CG-FIES, publicada em julho deste ano.

Como consultar e renegociar pelo app Fies Caixa

Veja abaixo o passo a passo para renegociar parcelas atrasadas do Fies pelo app Fies Caixa:

Baixar o aplicativo via Google Play (para Android) ou Apple Store (para iOS); Dentro do app, escolher a opção “ Renegociação Fies ”; Em seguida, verificar se o contrato está apto para renegociação; Conferir os dados do contrato; Simular as ações de renegociação disponíveis para o contrato; Confirmar os dados da renegociação; Fazer o aceite do termo aditivo; Emitir o boleto; A renegociação será efetivada somente com o pagamento da primeira parcela.

A renegociação fica disponível em dias úteis das 9h às 19h. Além dos canais digitais, também é possível fazer o processo nas mais de 4 mil agências da Caixa.

Para mais informações, os clientes podem ligar para a central de atendimento (0800-726-0101) ou acessar o site: sifesweb.caixa.gov.br.

Outras funcionalidades do app

Confira outros serviços do Fies na Caixa que também podem ser realizados pelo aplicativo:

Na opção “ Meu FIES ”, é possível visualizar um resumo dos dados do contrato;

Na opção “ Boleto ”, é possível visualizar e gerar os boletos das parcelas em aberto;

Na opção “ Perfil ”, o cliente tem acesso aos seus dados cadastrados no Fies.

Todas as funcionalidades do app permanecem disponíveis aos clientes no site: sifesweb.caixa.gov.br.

