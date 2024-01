Feriados em 2024: vejo o funcionamento dos bancos este ano

A Federação dos Bancos (Febraban) informou que o ano de 2024 terá 12 feriados nacionais em que não haverá expediente bancário. Quatro serão no sábado ou domingo, quando já não há atendimento presencial ao público nas agências.

A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, incluindo a segunda-feira (12/02) e a terça-feira (13/02) de Carnaval.

Feriados em 2024

Na Quarta-Feira de Cinzas (14 de fevereiro), o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

Os outros feriados bancários durante o ano de 2024 são:

Sexta-feira da Paixão (29 de março)

(29 de março) Tiradentes (21 de abril)

(21 de abril) Dia do Trabalho (1 de maio)

(1 de maio) Corpus Christi (30 de maio)

(30 de maio) Independência do Brasil (7 de setembro)

(7 de setembro) Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro)

(12 de outubro) Dia de Finados (2 de novembro)

(2 de novembro) Proclamação da República (15 de novembro)

(15 de novembro) Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro)

(20 de novembro) Natal (25 de dezembro).

O Dia 20 de novembro passou a ser feriado em todo o país em 2023. A data já era feriado em seis estados (Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo) e em mais de 1.000 cidades por meio de leis municipais e estaduais.

E no último dia do útil do ano, que em 2024 será em 31 de dezembro, as agências bancárias tradicionalmente não abrem ao público.

A Febraban orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.

Contas vencidas no feriado: como pagar?

Carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos nos feriados, ou no último dia útil do ano (dia 31 de dezembro), poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte à data, informa Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban. “Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, afirma do diretor.

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

“É importante ressaltar que os clientes sempre podem usar os canais digitais, como internet e mobile banking, para a realização de transferências e pagamento de suas contas. Atualmente, 7 em cada 10 operações bancárias são feitas pelos meios digitais, reflexo da comodidade, rapidez e segurança proporcionada por estes canais”, afirma Faria.

