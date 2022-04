Dupla Sena de Páscoa abre apostas e vai sortear R$ 30 milhões

A Dupla Sena de Páscoa é o primeiro concurso especial do ano das Loterias Caixa. Lançada em 2017, a Dupla Sena de Páscoa tem como principal atrativo oferecer duas chances de vencer com apenas uma aposta.

A cada concurso, são feitos dois sorteios, o que aumenta as probabilidades de vencer com dois, três, quatro, cinco ou seis acertos. O sorteio é sempre no sábado que antecede o domingo de Páscoa.

Confira as principais informações sobre o sorteio:

Quanto custa a Dupla Sena de Páscoa?

Valor da aposta mínima é de R$ 2,50.

Qual o valor do prêmio da Dupla Sena de Páscoa 2022?

O prêmio está estimado em R$ 30 milhões.

Que dia é o sorteio da Dupla Sena de Páscoa?

O sorteio será no dia 16 de abril, sábado que antecede o Domingo de Páscoa.

A Dupla Sena acumula?

Como nos demais concursos especiais, a Dupla Sena de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio, e assim sucessivamente.

Qual é a chance de vencer a Dupla Sena?

A chance de uma pessoa ganhar na Dupla Sena de Páscoa com uma aposta simples de 6 números é de 1 em 15.890.700 - a mesma probabilidade de vencer em um dos concursos regulares, seja no primeiro ou no segundo sorteio. Isso é resultado do número de combinações possíveis de seis números dentro do universo de 50 dezenas disponíveis na Dupla Sena.

Para aumentar as chances, é possível apostar em um mesmo jogo até 15 números. Quanto mais dezenas a pessoa jogar, maior é a chance de ser premiada na loteria. A Dupla Sena de Páscoa não oferece os maiores prêmios das loterias especiais (isso fica para a Mega da Virada). Mesmo assim, os prêmios desses concursos ficam muito acima da média e, a cada ano, vêm quebrando os próprios recordes.

Como apostar na Dupla Sena pela internet

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, através do site Loterias Caixa.