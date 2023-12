B3 divulga 3ª e última prévia do Ibovespa para janela de janeiro a abril de 2024; veja como ficou

A B3 divulgou na manhã desta quarta-feira, 27, a terceira e última prévia do Ibovespa para a janela de janeiro a abri de 2024. Ao todo, a carteira conta com 87 papéis de 84 empresas brasileiras, mas a composição oficial só será divulgada em 2 de janeiro, mesmo dia em que entrará em vigor, prevalecendo até o dia 3 de maio.

Nesta última prévia, a B3 confirmou a inclusão da ação preferencial da Cteep (TRPL4) com peso de 0,444% e a manutenção do papel Casas Bahia (BHIA3). O ativo havia sido excluído na primeira versão da prévia, mas retornou na segunda, após a empresa realizar grupamento das ações justamente com o propósito de permanecer no índice.

Os cinco ativos com maior peso na composição do índice na terceira prévia são:

Vale ON (14,126%)

Petrobras PN (7,484%)

Itaú Unibanco PN (7,094%)

Petrobras ON (4,096%)

Bradesco PN (3,814%)

Como é formado o Ibovespa?

A composição das carteiras do Ibovespa B3 e dos demais índices de ações calculados pela bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.

Além da carteira oficial, a B3 divulga três prévias das carteiras, antes da divulgação da carteira definitiva, para que investidores e gestores de fundos, por exemplo, tenham previsibilidade quanto à necessidade de fazer ajustes no peso de cada papel em suas alocações.