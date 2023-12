Governo federal divulga calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2024; veja as datas

A data em que o benefício estará disponível é definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do cartão do Bolsa Família. No primeiro dia de pagamento, são liberados os recursos destinados aos beneficiários com NIS de final 1 — e a cada dia útil um novo grupo tem os valores liberados, até que o último grupo, com NIS de final 0, receba a quantia.

Os pagamentos são feitos durante os últimos dez dias úteis de cada mês, à exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.

Veja as datas:

Janeiro: 18 a 31

Fevereiro: 16 a 29

Março: 15 a 28

Abril: 17 a 30

Maio: 17 a 31

Junho: 17 a 28

Julho: 18 a 31

Agosto: 19 a 30

Setembro: 17 a 30

Outubro: 18 a 31

Novembro: 18 a 29

Dezembro: 10 a 23

O governo ressalta que, para receber o benefício, é necessário manter atualizadas as informações da família no Cadastro Único. Para ingressar no programa, a principal regra é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês.