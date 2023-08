BYD lança Leopard 5, um SUV para entrar na briga com Land Rover e Ford Bronco

*De Shenzhen, na China

A chinesa BYD está cada vez mais ambiciosa em abocanhar fatias de mercado do setor automobilístico. Nesta quarta-feira, 16, a marca lançou, em Shenzhen, na China, o Leopard 5, um SUV híbrido de alto padrão, para entrar na briga dos modelos de luxo contra o Land Rover Discovery e Ford Bronco -- os dois já estão disponíveis no Brasil. O modelo está dentro do guarda-chuva da divisão da montadora chinesa chamada de Fang Cheng Bao, e ainda não tem previsão de chegar por aqui.

O Leopard 5 marca o lançamento da Fang Cheng Bao. O nome é derivado da fonética chinesa, simboliza uma combinação de precisão (Fang Cheng para "fórmula") e agilidade (" Bao" para "leopardo"), introduzindo uma série de tecnologias especializadas, incluindo a plataforma híbrida off-road dual mode (DMO), que será lançado no Salão do Automóvel de Chengdu no dia 25 de agosto.

A inovação sinaliza uma mudança significativa em relação aos motores a gasolina tradicionais. Essa plataforma impulsiona os veículos, prometendo uma experiência off-road em um modelo híbrido.

Wang Chuanfu, presidente da BYD, afirmou que a Fang Cheng Bao tem como aspiração redefinir a experiência veicular ao oferecer uma combinação de profissionalismo e personalização aos usuários globais, "impulsionando uma revolução profunda no cenário de veículos de nova energia, transformando carros em ativos únicos e feitos sob medida para cada indivíduo".

Especificações técnicas

O carro apresenta recursos como o sistema híbrido elétrico EHS longitudinal e um trem de força off-road de tração traseira, bem como o motor Xiaoyun longitudinal, entregando potência do sistema de mais de 500 kW e uma tração incomparável de 32.000N. Segundo a montadora, o Leopard 5 vai de 0 a 100 quilômetros por hora em quatro segundo, e tem autonomia de fazer 1.200 quilômetros com bateria e tanque cheios.

Além disso, os veículos DMO utilizam tecnologia de controle de torque inteligente para minimizar o raio de giro para 3,4 metros. Graças à tração e controle eletrônico preciso, quem dirige pode navegar sem esforço por terrenos pantanosos, montanhas acidentadas, encostas pedregosas e muitos outros terrenos extremos.

Equipados com três bloqueios diferenciais, os motoristas podem mudar para a marcha de baixa velocidade, projetada para cenários off-road, com um toque no botão.

Para entrar realmente na briga dos SUVs de luxo, a nova divisão da BYD adotará um modelo de venda direta ao consumidor, nessa fase inicial apenas no mercado chinês. Até 2024, planeja alcançar 60 cidades dentro do país asiático.

Junto ao Leopard 5, a montadora apresentou o carro conceito Leopard 8, chamado de Super 8, com uma visão futurista da marca para SUVs off-road, inspirado em campos de batalha de ficção científica.

*O jornalista viajou a convite da BYD do Brasil