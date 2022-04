Mega-Sena: confira o resultado do concurso 2.470

A Mega-Sena está com prêmio acumulado e deve pagar R$ 48,2 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio aconteceu neste sábado, 9, às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

As dezenas sorteadas foram:

08-33-40-42-48-51

Nenhuma aposta acertou os seis números e o prêmio acumulou. Agora, o próximo concurso, que será realizado no dia 13, tem valor estimados de R% 60 milhões.

Na quina, foram 81 apostas ganhadoras, de R$ 57.198,65. E na quadra, foram 6.197 apostas ganhadoras, de R$ 1.068,04.