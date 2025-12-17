Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Confira o calendário de pagamentos do INSS em 2026

A data exata do pagamento é definida pelo número final do cartão de benefício

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 19h25.

O INSS divulgou nesta quarta-feira, 17, o calendário de pagamentos dos benefícios para 2026, que contempla aposentados, pensionistas e demais segurados do instituto. As datas variam de acordo com o valor recebido e o número final do cartão do benefício.

Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos referentes ao mês de janeiro começam em 26 de janeiro e seguem até 6 de fevereiro. Já os segurados com renda acima do piso nacional terão os depósitos de janeiro realizados entre 2 e 6 de fevereiro.

A data exata do pagamento é definida pelo número final do cartão de benefício, considerando apenas o último algarismo antes do traço, sem o dígito verificador. Por exemplo, no benefício 0104-7, o número considerado é o 4.

O segurado pode consultar essa informação pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessando o serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter orientações pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Calendário de pagamentos do INSS 2026

Quem recebe até um salário mínimo

Final do benefíciodez./25jan./26fev./26mar./26abr./26mai./26jun./26jul./26ago./26set./26out./26nov./26dez./26
122/dez26/jan23/fev25/mar24/abr25/mai24/jun27/jul25/ago24/set26/out24/nov22/dez
223/dez27/jan24/fev26/mar27/abr26/mai25/jun28/jul26/ago25/set27/out25/nov23/dez
326/dez28/jan25/fev27/mar28/abr27/mai26/jun29/jul27/ago28/set28/out26/nov28/dez
429/dez29/jan26/fev30/mar29/abr28/mai29/jun30/jul28/ago29/set29/out27/nov29/dez
530/dez30/jan27/fev31/mar30/abr29/mai30/jun31/jul31/ago30/set30/out30/nov30/dez
602/jan02/fev02/mar01/abr04/mai01/jun01/jul03/ago01/set01/out03/nov01/dez04/jan
705/jan03/fev03/mar02/abr05/mai02/jun02/jul04/ago02/set02/out04/nov02/dez05/jan
806/jan04/fev04/mar06/abr06/mai03/jun03/jul05/ago03/set05/out05/nov03/dez06/jan
907/jan05/fev05/mar07/abr07/mai05/jun06/jul06/ago04/set06/out06/nov04/dez07/jan
008/jan06/fev06/mar08/abr08/mai08/jun07/jul07/ago08/set07/out09/nov07/dez08/jan

Quem recebe acima de um salário mínimo

Final do benefíciodez./25jan./26fev./26mar./26abr./26mai./26jun./26jul./26ago./26set./26out./26nov./26dez./26
1 e 602/jan02/fev02/mar01/abr02/mai01/jun01/jul03/ago01/set01/out03/nov01/dez04/jan
2 e 705/jan03/fev03/mar02/abr05/mai02/jun02/jul04/ago02/set02/out04/nov02/dez05/jan
3 e 806/jan04/fev04/mar06/abr06/mai03/jun03/jul05/ago03/set05/out05/nov03/dez06/jan
4 e 907/jan05/fev05/mar07/abr07/mai05/jun06/jul06/ago04/set06/out06/nov04/dez07/jan
5 e 008/jan06/fev06/mar08/abr08/mai08/jun07/jul07/ago08/set07/out09/nov07/dez08/jan
Acompanhe tudo sobre:INSSSalários

Mais de Invest

BB Seguridade aprova R$ 8,72 bilhões em dividendos; veja quem recebe

Ibovespa recua pelo 2º dia seguido e cai 0,79%, com bancos e varejo

Oracle cai 5% na bolsa com suspensão de empréstimo para data center

Investidor segue cauteloso com Argentina, mas Mercado Livre é exceção

Mais na Exame

Marketing

Shoppable everything: a revolução silenciosa que transforma cliques em vendas

Mercados

BB Seguridade aprova R$ 8,72 bilhões em dividendos; veja quem recebe

Mundo

Jornalista americano diz que Trump anunciará guerra com a Venezuela hoje à noite

Um conteúdo SBT News

Polícia Federal faz perícia médica em Jair Bolsonaro