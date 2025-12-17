Confira o calendário de pagamentos do INSS em 2026

Redação Exame
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 19h25.
O INSS divulgou nesta quarta-feira, 17, o calendário de pagamentos dos benefícios para 2026, que contempla aposentados, pensionistas e demais segurados do instituto. As datas variam de acordo com o valor recebido e o número final do cartão do benefício.
Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos referentes ao mês de janeiro começam em 26 de janeiro e seguem até 6 de fevereiro. Já os segurados com renda acima do piso nacional terão os depósitos de janeiro realizados entre 2 e 6 de fevereiro.
A data exata do pagamento é definida pelo número final do cartão de benefício, considerando apenas o último algarismo antes do traço, sem o dígito verificador. Por exemplo, no benefício 0104-7, o número considerado é o 4.
O segurado pode consultar essa informação pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessando o serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter orientações pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.
|Final do benefício
|dez./25
|jan./26
|fev./26
|mar./26
|abr./26
|mai./26
|jun./26
|jul./26
|ago./26
|set./26
|out./26
|nov./26
|dez./26
|1
|22/dez
|26/jan
|23/fev
|25/mar
|24/abr
|25/mai
|24/jun
|27/jul
|25/ago
|24/set
|26/out
|24/nov
|22/dez
|2
|23/dez
|27/jan
|24/fev
|26/mar
|27/abr
|26/mai
|25/jun
|28/jul
|26/ago
|25/set
|27/out
|25/nov
|23/dez
|3
|26/dez
|28/jan
|25/fev
|27/mar
|28/abr
|27/mai
|26/jun
|29/jul
|27/ago
|28/set
|28/out
|26/nov
|28/dez
|4
|29/dez
|29/jan
|26/fev
|30/mar
|29/abr
|28/mai
|29/jun
|30/jul
|28/ago
|29/set
|29/out
|27/nov
|29/dez
|5
|30/dez
|30/jan
|27/fev
|31/mar
|30/abr
|29/mai
|30/jun
|31/jul
|31/ago
|30/set
|30/out
|30/nov
|30/dez
|6
|02/jan
|02/fev
|02/mar
|01/abr
|04/mai
|01/jun
|01/jul
|03/ago
|01/set
|01/out
|03/nov
|01/dez
|04/jan
|7
|05/jan
|03/fev
|03/mar
|02/abr
|05/mai
|02/jun
|02/jul
|04/ago
|02/set
|02/out
|04/nov
|02/dez
|05/jan
|8
|06/jan
|04/fev
|04/mar
|06/abr
|06/mai
|03/jun
|03/jul
|05/ago
|03/set
|05/out
|05/nov
|03/dez
|06/jan
|9
|07/jan
|05/fev
|05/mar
|07/abr
|07/mai
|05/jun
|06/jul
|06/ago
|04/set
|06/out
|06/nov
|04/dez
|07/jan
|0
|08/jan
|06/fev
|06/mar
|08/abr
|08/mai
|08/jun
|07/jul
|07/ago
|08/set
|07/out
|09/nov
|07/dez
|08/jan
|Final do benefício
|dez./25
|jan./26
|fev./26
|mar./26
|abr./26
|mai./26
|jun./26
|jul./26
|ago./26
|set./26
|out./26
|nov./26
|dez./26
|1 e 6
|02/jan
|02/fev
|02/mar
|01/abr
|02/mai
|01/jun
|01/jul
|03/ago
|01/set
|01/out
|03/nov
|01/dez
|04/jan
|2 e 7
|05/jan
|03/fev
|03/mar
|02/abr
|05/mai
|02/jun
|02/jul
|04/ago
|02/set
|02/out
|04/nov
|02/dez
|05/jan
|3 e 8
|06/jan
|04/fev
|04/mar
|06/abr
|06/mai
|03/jun
|03/jul
|05/ago
|03/set
|05/out
|05/nov
|03/dez
|06/jan
|4 e 9
|07/jan
|05/fev
|05/mar
|07/abr
|07/mai
|05/jun
|06/jul
|06/ago
|04/set
|06/out
|06/nov
|04/dez
|07/jan
|5 e 0
|08/jan
|06/fev
|06/mar
|08/abr
|08/mai
|08/jun
|07/jul
|07/ago
|08/set
|07/out
|09/nov
|07/dez
|08/jan