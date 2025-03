Calendário INSS 2025: confira tabela de pagamento de março

O pagamento do INSS aos aposentados, pensionistas e titulares de auxílios começará a ser feito entre os dias 25 de março até 7 de abril para quem recebe até um salário mínimo, conforme o calendário oficial de 2025 divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Atualmente, o órgão realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos, sendo 28.279.547 destinados a beneficiários que recebem até o piso nacional e 12.365.818 a quem ganha acima desse valor.

Os segurados podem conferir as datas de recebimento a partir do número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito que fica após o traço.