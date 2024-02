Maciça do INSS 2024: o que é e como afeta os aposentados

Você já parou para pensar em quantos pagamentos são feitos pelo INSS hoje? Podemos dizer que o órgão tem utma folha de pagamento extremamente extensa e que depende de uma rígida fiscalização para que o sistema fique livre de fraudes envolvendo as informações de quem recebe o benefício.

A maciça do INSS é o nome dado a folha de pagamento feita pelo Dataprev aos beneficiados pelo INSS. O nome “maciça” é devido aos milhões de beneficiários que fazem parte da folha.

Neste artigo, vamos explicar o que é a maciça do INSS e quais são os impactos no dia a dia de quem depende dos serviços financeiros do órgão durante este período.

O que é a maciça do INSS?

Para compreender o que significa a maciça, precisamos entender de onde ela vem e porque possui esse nome.

Dentro do INSS há uma rotina de pagamento dos benefícios. Cada um deles tem sua data de pagamento, e a junção de todos estes forma a folha Dataprev, a folha de pagamento dos benefícios do INSS, ou "maciça".

Hoje, no Brasil, são cerca de 37 milhões de brasileiros que recebem benefícios vinculados ao INSS, formando a maciça mensal.

Ou seja, alguns dias do ano em que todos os esforços estão focados no processamento e pagamento dos benefícios.

Serviços como empréstimo consignado e todos os trâmites que o envolvem podem ser afetados durante o período da maciça. Isso ocorre pois a equipe do INSS está focada em processar a folha de pagamento do próximo mês.

Portanto, caso você seja um beneficiário e está em busca desse tipo de serviço disponibilizado pelo INSS, deixe para fazer uma eventual solicitação de empréstimo após ou antes do período da maciça.

Checagem de dados na maciça do INSS

Durante o período da maciça, também são feitas uma série de verificações nos dados cadastrais dos beneficiários para checar se estes ainda se enquadram nas condições de cada um dos programas em que estão matriculados.

Também são revistos os valores pagos, pois pode haver alterações como, por exemplo, o aumento do salário mínimo e sua implicação no cálculo dos benefícios.

Calendário maciça do INSS 2024

Confira o calendário da maciça do INSS 2024 atualizado:

Maciça INSS 2024 Mês Dias Janeiro Entre os dias 18 e 22 Fevereiro Entre os dias 8 e 12 Março Entre os dias 14 e 18 Abril Entre os dias 11 e 15 Maio Entre os dias 09 e 13 Junho Entre os dias 13 e 17 Julho Entre os dias 11 e 15 Agosto Entre os dias 15 e 19 Setembro Entre os dias 12 e 16 Outubro Entre os dias 10 e 14 Novembro Entre os dias 14 e 18 Dezembro Entre os dias 12 e 16

Como a maciça afeta os benefícios do INSS?

A equipe que cuida de serviços como a averbação de empréstimo, bloqueios e desbloqueios de benefícios e contratações de empréstimos, também cuida do processamento da folha de pagamento.

A interligação no processo é feita pois, beneficiários, como por exemplo aposentados, dependem da continuidade do benefício para fazer sua solicitação de empréstimo.

Parte do serviço do INSS é checar a situação cadastral destes cidadãos para a continuidade do benefício e, consequentemente, as solicitações só poderão ser deferidas ou indeferidas após o período de maciça.