BTG Pactual (BPAC11) muda carteira recomendada de junho e inclui a Totvs

O BTG Pactual (BPAC11) mudou nesta quarta-feira (1) a carteira recomendada (SIM-10) de junho.

A carteira do BTG Pactual continuou inalterada. A única mudança que o principal banco da América Latina fez este mês foi a inclusão da desenvolvedora de software Totvs (TOTS3), após a queda das ações de 11%, em maio.

Segundo o banco, as principais operações da empresa estão crescendo de forma boa e lucrativa, enquanto os segmentos de business performance e techfin também apresentam bom desempenho.

"Com a maior parte de suas receitas protegidas contra a alta inflação e com as ações negociando a 16x EV/EBITDA 2022E, vemos um ponto de entrada atraente", escreveram os analistas do BTG Pactual no relatório da carteira recomendada de junho.

BTG Pactual mantém exposição aos grandes bancos brasileiros

O BTG Pactual considera que as taxas de juros permanecerão altas por um período prolongado.

Por isso, os analistas do banco optaram por manter a exposição aos grandes bancos brasileiros via Itaú e Banco do Brasil.

A carteira também manteve exposição ao consumo de alta renda, como Arezzo (ARZZ3) e Multiplan (MULT3), bem como na posição em soft commodities (SLC) e pecuária, Minerva (BEEF3), onde, segundo o banco, o Brasil tem uma vantagem comparativa.

As ações brasileiras estão sendo negociadas a um preço/lucro (P/L) projetado de 12 meses de 9,5x, quase dois desvios padrão abaixo da média histórica.

Após um fraco desempenho em abril, o Ibovespa voltou a ter um desempenho positivo em maio, registrando uma alta de 3,2% em reais e 7,8% em dólares.

Valuation da Bolsa de Valores brasileira é muito atrativo

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo se manteve como um dos mercados de ações com melhor desempenho no acumulado do ano.

Mesmo com esse desempenho relativo bom em 2022, segundo o BTG Pactual, o índice ainda está sendo negociado com um valuation muito atrativo.

Para os analistas do banco, o aperto monetário nos Estados Unidos, com a alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) não ajudará os mercados emergentes de ações em geral, e as ações brasileiras em particular.

Enquanto isso, o prêmio para manter ações, medido como o inverso do P/L menos as taxas de juros reais de 10 anos, é de 4,8%, um desvio padrão acima da média histórica.

Entretanto, os analistas do BTG Pactual continuam acreditando que o Brasil está relativamente bem posicionado no atual ambiente geopolítico desafiador.