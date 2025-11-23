Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Bolsa Família tem décimo terceiro? Veja as regras

Não haverá parcela adicional, abono natalino ou décimo terceiro para os beneficiários do programa social neste ano

Bolsa Família: veja se beneficiários têm direito ao benefício

Bolsa Família: veja se beneficiários têm direito ao benefício

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 06h00.

Às vésperas do pagamento da primeira parcela do 13° salário para trabalhadores e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cresce também a procura por informações sobre os demais programas de transferência de renda do governo. Entre eles, o mais comum: o Bolsa Família terá décimo terceiro em 2025?

A resposta do governo é não.

Não haverá parcela adicional, abono natalino ou décimo terceiro para os beneficiários do programa social neste ano. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) afirma que informações sobre um suposto pagamento extra são falsas e não fazem parte das regras do programa.

O último repasse extraordinário ocorreu em 2019 durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde então, tanto no período em que o programa foi substituído pelo Auxílio Brasil quanto após a retomada do Bolsa Família, em 2023, nenhuma parcela extra foi autorizada.

Em 2025, o calendário seguirá sem alterações.

"Em 2023, o programa foi reformulado, neste governo, para garantir maior proteção às famílias em situação de vulnerabilidade. O valor mínimo passou a ser de R$ 600 por família, com adicionais que ampliam a renda conforme a composição familiar", disse a pasta.

Tentativa de criar o 13º foi arquivada no Senado

A possibilidade de um abono natalino chegou a ser discutida no Congresso. A medida era prevista no Projeto de Lei (PL) 5061/2020 de autoria do senador Jader Barbalho (MDB-PA), mas acabou arquivada pela Casa em outubro de 2024.

Apresentando em 2020, durante o governo Bolsonaro, o PL também sofreu resistência da área econômica na época devido ao custo da medida. Barbalho apontava que havia alternativas para conseguir recursos e que uma análise da Consultoria de Orçamento do Senado Federal previa mais de R$ 38 bilhões, "sem prejudicar as classes mais pobres".

O projeto ficou parado até 2023, quando foi enviado à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), mas foi retirado da pauta pelo autor e arquivado por contrariar o equilíbrio fiscal da atual gestão. O Ministério da Fazenda estimava um impacto de cerca de R$ 14 bilhões nos cofres públicos.

Com a reformulação do programa em 2023, o Bolsa Família passou a garantir um valor mínimo de R$ 600 por família, acrescido de benefícios complementares:

  • R$ 150 por criança de até 6 anos;
  • R$ 50 por criança ou adolescente de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes;
  • R$ 142 por pessoa, via Benefício de Renda de Cidadania, que assegura renda mínima individual.

Nenhum desses componentes prevê pagamento extra no fim do ano.

Quando cai o 13° salário

Enquanto o Bolsa Família não terá abono, trabalhadores com carteira assinada receberão a primeira parcela do 13º salário até 28 de novembro, data que coincide com a Black Friday em 2025.

A antecipação ocorre porque o prazo final, de 30 de novembro, cairá em um domingo, e, portanto, o depósito ocorrerá no último dia útil anterior.

Quem tem direito ao 13º salário?

O benefício é pago a quem trabalhou ao menos 15 dias no mês e manteve vínculo formal ao longo do ano. A primeira parcela corresponde a 50% do salário, enquanto a segunda vem com os descontos previstos por lei.

Como é feito o cálculo?

O valor é obtido dividindo-se o salário bruto por 12 e multiplicando pelo número de meses trabalhados.
São considerados adicionais fixos, médias de horas extras e comissões. Auxílios, como vale-transporte e vale-alimentação, não entram na conta.

A empresa pode antecipar o valor total na data da primeira parcela, desde que respeite a legislação, que proíbe dividir o benefício em mais de duas partes.

Acompanhe tudo sobre:Bolsa família13-salárioGoverno

Mais de Invest

Mega-Sena: resultado do concurso 2.942; prêmio é de R$ 10,1 milhões

Se eu pedir demissão, recebo o 13° salário? Entenda a regra

Concorrente da JBS nos EUA fechará unidade por falta de gado

Dona do Google supera Microsoft e vira 3ª empresa mais cara do mundo

Mais na Exame

Negócios

Chip cerebral para restaurar fala recebe autorização para testes em humanos

Pop

Evento de 'Stranger Things' em SP é neste domingo; veja como participar

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.942; prêmio é de R$ 10,1 milhões

Mundo

EUA devem lançar nova fase de operações na Venezuela nos próximos dias, diz agência