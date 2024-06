Azul oferece compra de passagens usando saque-aniversário do FGTS

A companhia aérea Azul irá oferecer a opção de compra de passagens usando o saque-aniversário do FGTS. A nova possibilidade de pagmento é uma parceria com o Digio, banco digital do Bradesco e foi divulgada nesta quinta-feira, 6.

Como irá funcionar

Para utilizar essa forma de pagamento, o cliente precisa aderir à modalidade de saque-aniversário dentro do aplicativo do FGTS, que é administrado pela Caixa Econômica Federal e em seguida o autorizar o Banco Digio a acessar as informações de saldo do FGTS. A solicitação de pagamento será avaliada e, posteriormente, autorizada pela Caixa após consulta.

O processo de análise feito pela insituição bancária pode levar até 24 horas para ser concluído pela Caixa Econômica Federal. O resultado do pedido será enviado por e-mail e o andamento do processo estará na seção “Minhas Viagens” do aplicativo da Azul. Caso o pagamento com FGTS seja recusado pela Caixa, o cliente terá 12 horas para realizar a compra utilizando outra forma disponível. Após esse prazo, a reserva será cancelada.

"São inovações como esta que auxiliam as pessoas a viajar com mais frequência e incluem mais brasileiros no transporte aéreo. Ampliar a movimentação nos voos é importante para ajudar o crescimento da economia e aproximar as pessoas", afirma Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos.