7 sinais de que suas finanças estão entrando em risco

Publicado em 5 de março de 2026 às 08h00.
O desequilíbrio financeiro é precedido por sinais claros de desorganização, aumento de dívidas e perda de controle do orçamento. Identificar esses alertas cedo pode evitar inadimplência, juros elevados e restrições de crédito.
A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostrou que, em janeiro, o percentual de famílias brasileiras que têm dívidas no cartão de crédito e em financiamentos alcançou 79,5%.
Uma das recomendações para reduzir complicações financeiras é evitar que períodos de instabilidade evoluam para crises.
Reconhecer sinais de alerta nas finanças pessoais é o primeiro passo para evitar o superendividamento.
Em geral, o desequilíbrio começa gradualmente: pequenos atrasos, uso pontual do crédito rotativo ou redução da capacidade de poupança podem indicar que o orçamento está mais apertado do que parece.O ideal é acompanhar três indicadores básicos:
Outro ponto relevante é observar mudanças no padrão de consumo.
Quando gastos recorrentes passam a ser pagos com parcelamentos frequentes ou quando o limite do cartão se torna extensão da renda mensal, pode haver sinal de desequilíbrio estrutural.
Ao identificar esses sinais precocemente, é possível ajustar despesas, renegociar compromissos e reorganizar prioridades antes que a situação evolua para inadimplência.
A falta de controle do orçamento é um dos primeiros sinais de risco financeiro. Quando a pessoa não registra despesas fixas e variáveis, fica mais difícil perceber excessos e ajustar gastos.
Organizar receitas e despesas é o primeiro passo para evitar desequilíbrios e tomar decisões com base em dados.
Modalidades como cartão de crédito rotativo estão entre as que cobram juros mais altos, segundo dados do Banco Central.
Recorrer constantemente a essas linhas indica que a renda não está cobrindo os compromissos mensais, o que pode gerar efeito bola de neve com encargos acumulados.
Comprometer a renda com prestações reduz a margem para imprevistos. Embora não exista percentual único ideal, é recomendado ter cautela quando o total de parcelas se aproxima de uma fatia significativa do orçamento mensal.
Financiamentos e compras parceladas devem ser avaliados dentro do limite da capacidade de pagamento.
Não possuir reserva financeira para imprevistos é outro sinal de vulnerabilidade. Sem uma reserva equivalente a alguns meses de despesas essenciais, qualquer evento inesperado, como desemprego ou problema de saúde, pode gerar endividamento.
Entidades de educação financeira recomendam a formação gradual de um fundo de emergência como base para organização financeira.
Atrasar contas de consumo ou parcelas de financiamento pode indicar desequilíbrio estrutural no orçamento. Além de multas e juros, atrasos frequentes afetam o histórico de crédito.
Quando a solução para quitar um débito é contratar outro empréstimo sem reduzir gastos ou reorganizar o orçamento, o risco financeiro se amplia.
A prática pode ser necessária em algumas situações, mas exige análise cuidadosa do custo efetivo total.
Não ter metas financeiras, como aposentadoria, compra de imóvel ou educação dos filhos, também pode indicar vulnerabilidade. Sem planejamento, as decisões podem ser reativas, e não estratégicas.
