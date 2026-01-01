Lei cartão de crédito: medida limita valor da dívida

Início de ano e um pensamento começa a aparecer na cabeça das pessoas depois das festas: como vou pagar a fatura do cartão de crédito?

A Lei nº 14.690/2023 alterou o funcionamento do cartão de crédito no Brasil, influenciando o rotativo, os juros cobrados e as regras para renegociação de dívidas. Após anos em que atrasos em faturas pequenas se transformavam em dívidas quase impagáveis, a nova legislação estabelece um limite legal para o acúmulo dos débitos.

A medida vale tanto para clientes de bancos tradicionais quanto para usuários de instituições financeiras digitais.