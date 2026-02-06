Como ter uma reserva de emergência? Entenda por onde começar a investir

Todo mundo está cansado de ouvir sobre a famosa reserva de emergência. Mas ela é mais do que necessária. De problema de saúde a demissão, é fundamental que todos tenham. O ideal, segundo especialistas consultados pela EXAME, é que ela seja de seis a 12 meses o valor da renda mensal.

O lugar que deve ser colocado? A renda fixa — nada de renda variável.

“A renda fixa oferece previsibilidade de retorno, menor volatilidade e, principalmente, proteção do capital investido — características essenciais para um recurso que pode ser necessário a qualquer momento”, diz Rafael Winalda, especialista de renda fixa do Inter.

Isso porque poder retirar o dinheiro a qualquer momento, a chamada liquidez, é um dos pontos-chaves para a reserva de emergência — ou seja, é um investimento de curto prazo.

“É fundamental priorizar produtos com resgate rápido e evitar investimentos com carências longas, mesmo que ofereçam rentabilidade superior”, afirma Winalda.

Segundo Mario Perrone, head de investimentos do BB, do Banco do Brasil (BB), ela não deve ser confundida com investimentos voltados para objetivos de longo prazo, como aposentadoria ou formação patrimonial.

E é um mito que só é possível começar uma reserva de emergência com valores altíssimos. Qualquer valor, como R$ 100 ao mês ou até menos, já dá para começar a poupar. O mais importante é a consistência dos aportes e a disciplina ao longo do tempo, não o valor inicial.

Alguns investimentos, como o Tesouro Direto, aceitam aplicações a partir de R$ 30. Também há as chamadas caixinhas/cofrinhos virtuais, em que o dinheiro fica rendendo e pode ser retirado a qualquer momento — além de oferecer simplicidade para investir.

“Outros investimentos são CDBs com liquidez diária e fundos DI conservadores. Produtos pós-fixados, atrelados à Selic ou ao CDI, costumam ser mais adequados, pois acompanham o cenário de juros e reduzem o risco de oscilações no curto prazo”, comenta Perrone.

O que são investimentos em renda fixa?

Hoje o investidor brasileiro conta com uma ampla variedade de instrumentos de renda fixa, cada um com características específicas. Conheça cada um deles:

🏛️ Tesouro Direto (Tesouro Selic)

Imagine que quem está te pedindo dinheiro é o governo.

O Brasil precisa de dinheiro para pagar contas, obras, dívidas… então ele faz um “contrato” com você.

→ Você empresta dinheiro para o governo

→ Ele devolve depois com juros

→ Esses juros acompanham a taxa Selic

📌 É como se você dissesse:

"Governo, segura esse dinheiro aqui por um tempo e me devolve seguindo a taxa básica de juros do país."

Risco: muito baixo (é o governo)

Liquidez: alta

Muito usado para reserva de emergência

🏦 CDB (como o CDB DI)

Aqui, quem precisa de dinheiro é o banco.

O banco quer emprestar dinheiro para outras pessoas (crédito, financiamento, cartão etc.), mas para isso ele precisa captar recursos. Então ele faz um contrato com você.

→ Você empresta dinheiro para o banco

→ O banco te devolve depois com juros

→ Normalmente os juros seguem o CDI

📌 É como dizer:

"Banco, te empresto esse dinheiro. Depois você me devolve com juros combinados."

Tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) até R$ 250 mil por banco

Pode ter liquidez diária ou prazo fechado

Muito usado por investidores conservadores

🏠🌽 LCI e LCA

Aqui continua sendo o banco pedindo seu dinheiro, mas com um detalhe: ele promete usar esse dinheiro só para um setor específico da economia.

LCI → dinheiro vai para financiamentos imobiliários

LCA → dinheiro vai para o agronegócio

📌 A lógica é:

"Banco, te empresto esse dinheiro, mas você só pode usar para financiar casas (LCI) ou o agro (LCA). Em troca, eu recebo juros."

💡 A grande vantagem: você não paga Imposto de Renda (IR) sobre os juros

Também têm garantia do FGC

Geralmente exigem deixar o dinheiro parado por um prazo mínimo

📦 Fundos de Renda Fixa e Fundos DI

Aqui você não empresta direto para alguém. Você entrega seu dinheiro para um gestor profissional, que vai emprestar para vários bancos, empresas e para o governo ao mesmo tempo.

📌 É como dizer:

"Gestor, pega meu dinheiro e distribui em vários empréstimos de renda fixa pra mim."

Ele monta um “pacotão” com:

Títulos do governo

CDBs

LCIs/LCAs

Outros títulos de baixo risco

Você ganha diversificação automática

Em troca, paga uma taxa de administração

Fundos DI focam quase só em ativos que seguem o CDI/Selic

🏢 Debêntures (títulos privados)

Agora quem está te pedindo dinheiro não é banco nem governo — é uma empresa.

Uma companhia quer expandir, construir fábrica, alongar dívidas… e em vez de pegar empréstimo no banco, ela pega direto com investidores.

→ Você empresta dinheiro para a empresa

→ Ela devolve depois com juros

📌 É como se a empresa dissesse:

"Me empresta esse dinheiro para eu crescer, e te pago juros por isso."

Costumam pagar juros maiores

Não têm FGC

Risco maior: se a empresa tiver problemas, você pode ter prejuízo

Algumas são incentivadas e também são isentas de IR

Por onde começar?

Para uma construção eficiente, Winalda recomenda seguir a "Regra dos 3 Ps": Planejamento (definir o valor-alvo), Parcelas (estabelecer aportes mensais) e Paciência (construção gradual).

Por exemplo, para uma pessoa com gastos mensais de R$ 3 mil, uma reserva ideal de seis meses seria R$ 18 mil. Com aportes mensais de R$ 500 em Tesouro Selic, é possível construir esta reserva em aproximadamente 3 anos.

“O mais importante é começar, independente do valor, manter a regularidade dos aportes e, caso seja necessário realizar algum resgate, priorizar sua recomposição o quanto antes”, destaca.

“A principal recomendação é começar o quanto antes, mesmo com valores pequenos, e buscar orientação especializada para estruturar a reserva de forma adequada ao perfil do investidor”, conclui Perrone.