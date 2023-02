XP cai 10% nos EUA após balanço do 4º trimestre

As ações da XP Investimentos caem 11,5% no pré-mercado desta sexta-feira, 17, em Nova York. A desvalorização ocorre em reação ao balanço do quarto trimestre, divulgado na noite passada pela companhia.

A empresa teve lucro líquido de R$ 893 milhões no período, 18% abaixo do registrado no quarto trimestre de 2021. O lucro líquido de 2022 ficou em R$ 3,580 bilhões, menor que o de R$ 3,592 bilhões de 2021.

Queda de receita no varejo

Principal fonte de receita da XP, o varejo teve queda de 5% no faturamento no quarto trimestre para R$ 2,549 bilhões. A baixa pressionou a queda de 3% da receita bruta para R$ 3,337 bilhões.

"O acelerado aumento das taxas de juros decorrentes da persistente inflação desaceleraram o crescimento do Varejo, diminuindo a captação de novos recursos e abertura de novas contas", justificou a XP.

Para analistas do Credit Suisse, as condições de mercado já não são como as de antes e o momento é de uma mudança de estratégia.

"Os concorrentes se adaptaram, com os bancos incumbentes abrindo suas próprias plataformas e, mais recentemente, tentando imitar de o modelo de assistência financeira", afirmou o Credit Suisse em relatório.