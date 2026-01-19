Medicamentos para emagrecer viram aliados inesperados das empresas aéreas

Só em 2026, as quatro maiores aéreas dos EU devem consumir 16 bilhões de galões de combustível, ao custo médio de US$ 2,41 por galão (Getty Images/Getty Images)
Repórter de Mercados
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08h15.
Wall Street está descobrindo um beneficiário inusitado da popularização dos medicamentos para perda de peso nos Estados Unidos: as companhias aéreas. Com a chegada dos primeiros comprimidos à base de GLP-1 — substância originalmente usada no tratamento do diabetes tipo 2 — analistas do Jefferies afirmam que uma sociedade mais magra pode ajudar a reduzir o combustível utilizado, que é o maior custo operacional das aéreas.
Segundo o relatório do grupo obtido pela CNBC, uma sociedade mais "enxuta" implica em um menor consumo de energia. O banco estima que uma redução de 10% no peso médio dos passageiros pode cortar até 1,5% nos custos com combustível, e gerar aumento de até 4% no lucro por ação das principais companhias americanas.
A projeção é baseada em um cálculo simples: menos peso transportado equivale a menos gasto com querosene de aviação. O peso é um dos principais fatores que afetam a eficiência das aeronaves, reconhecido por fabricantes como a Boeing.
A popularização dos medicamentos pode ganhar ainda mais força com a aprovação, nos próximos meses, de novos produtos orais, eliminando a necessidade de aplicação via injeção.
Pacientes nos EUA já têm acesso ao comprimido da Novo Nordisk e a um concorrente da Eli Lilly. A expectativa é que a conveniência traga uma nova leva de usuários em busca de tratamento para obesidade.
A Jefferies usou como referência o modelo 737 Max 8, da Boeing. A aeronave tem peso operacional vazio de 99 mil libras (cerca de 45 toneladas). Em voos com 178 passageiros, cada um pesando em média 180 libras (cerca de 81,5 quilos), o total de peso humano a bordo soma cerca de 32 mil libras (cerca de 14,5 toneladas)
Se o peso médio cair 10%, isso significaria 3.200 libras (cerca de 1,4 tonelada) a menos — aproximadamente 2% do peso total de decolagem. A economia seria multiplicada por milhares de voos ao ano.
Só em 2026, as quatro maiores aéreas dos EUA — American Airlines, Delta, United e Southwest — devem consumir 16 bilhões de galões de combustível, ao custo médio de US$ 2,41 por galão. A fatura de combustível deve ultrapassar US$ 39 bilhões, ou cerca de 19% das despesas totais do setor.
Com a estimativa de que cada 1% de redução de peso melhora a eficiência do combustível em 0,75%, o banco projeta que um corte de 2% no peso total da aeronave pode elevar o lucro por ação em até 4%.
A American, por exemplo, teria o maior ganho estimado: 11,7% de aumento no LPA, diante da sua alta alavancagem operacional. A Southwest viria em seguida, com 4,2%, seguida por United (3,5%) e Delta (2,8%).
O setor aéreo historicamente adota medidas rigorosas para reduzir peso e, com isso, economizar combustível. Em 2018, a United Airlines trocou o papel de sua revista de bordo por uma versão mais leve, reduzindo 30 gramas por exemplar. A medida economizou 170 mil galões de combustível por ano, o equivalente a cerca de US$ 290 mil na época.