Pagamentos do Bolsa Família 2026 começam hoje; veja calendário

Cartão do Bolsa Família: O benefício deve permanecer como o piso de proteção incondicional. A proposta é criar uma camada adicional, voluntária e habilitadora, um "vaso comunicante" entre a assistência e a autonomia do indivíduo (José Cruz/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07h47.
O primeiro pagamento do Bolsa Família de janeiro de 2026 será feito no dia 19, com depósito direto na conta dos beneficiários na Caixa Econômica Federal. Os repasses seguem o número final do Número de Identificação Social (NIS) e acontecem ao longo dos últimos 10 dias úteis do mês, começando por quem tem NIS final 1, de acordo com calendário de pagamento recém-divulgado pelo banco.
O valor mínimo do benefício é de R$ 600 por família. Além disso, há pagamentos extras: R$ 150 para cada criança de até seis anos, R$ 50 para cada criança ou adolescente entre sete e 18 anos incompletos e também para gestantes.
Segundo o governo federal, esses adicionais servem para garantir que nenhuma família receba menos de R$ 600.
Depois que o dinheiro cair na conta, o beneficiário pode sacar o valor em até 120 dias. O saque pode ser feito em caixas eletrônicos, lotéricas e agências da Caixa. Quem preferir também pode usar o dinheiro de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem, sem precisar ir ao banco.
A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.
Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.
Os beneficiários também precisam:
Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.
Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.
Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.
Eles também podem utilizar o cartão virtual do Caixa Tem para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes bancários, além dos caixas das agências.