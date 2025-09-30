Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Wall Street opera em queda com risco de paralisação do governo dos EUA

A Casa Branca tem até o fim do dia para fechar um acordo orçamentário com o Congresso americano

Wall Street: investidores estão acompanhando as negociações orçamentárias do governo americano com o Congresso (ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)

Wall Street: investidores estão acompanhando as negociações orçamentárias do governo americano com o Congresso (ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12h01.

As bolsas de Nova York abriram em leve baixa nesta terça-feira, 30, último pregão do trimestre, com investidores avaliando o risco de uma paralisação do governo dos Estados Unidos a partir da meia-noite.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,07% logo na abertura, a 46.282,63 pontos. O S&P 500 recuou 0,08%, a 6.656,19 pontos, enquanto o Nasdaq Composite cedeu 0,05%, a 22.580,35 pontos.

Às 11h45 (horário de Brasília), os índices mantinham sinal negativo: o Dow Jones caía 0,25%, a 46.198,42 pontos; o S&P 500 recuava 0,07%, a 6.656,38 pontos; e o Nasdaq 100 operava em leve queda de 0,03%, a 24.604,05 pontos.

A Casa Branca tem até o fim do dia para fechar um acordo orçamentário com o Congresso americano. Se não houver consenso, o governo dos EUA será paralisado a partir de quarta-feira.

O impasse em Washington pressiona o mercado, já que uma paralisação pode adiar a publicação do payroll de setembro, previsto para sexta-feira, além de outros indicadores que servem de guia para a política monetária do Federal Reserve.

No radar hoje

Nesta terça-feira, 30, foi divulgada a nova leitura da confiança do consumidor nos EUA: o índice caiu 3,6 pontos, de 97,8 em agosto para 94,2 em setembro, segundo o Conference Board, um resultado abaixo do consenso de 96,0 e o menor nível desde abril.

Além disso, o relatório JOLTS mostrou que as vagas de emprego subiram para 7,227 milhões em agosto, ligeira alta de 19 mil em relação a julho. Já as contratações recuaram 114 mil no mês, para 5,126 milhões, e as demissões caíram 62 mil, para 1,725 milhão, segundo o Departamento do Trabalho.

Acompanhe tudo sobre:Açõesbolsas-de-valoreswall-streetDow Jones

Mais de Invest

Ibovespa opera em alta e esbarra nos 147 mil pontos; dólar cai a R$ 5,318

Risco idiossincrático: o que é e como reduzir com diversificação

Risco sistemático: o que é e como afeta seus investimentos

Rival da Eve em 'carros voadores', Beta Technologies faz pedido de IPO em bolsa de NY

Mais na Exame

Future of Money

Banco de investimentos revela qual criptomoeda vai 'impulsionar' migração do mercado para blockchain

Carreira

‘Vim ao mundo pra proteger a natureza e a vida’: o estalo que virou mais de 200 projetos de impacto

Casual

As fases da Lua agora estão no pulso com a Tudor

Mercados

Ibovespa opera em alta e esbarra nos 147 mil pontos; dólar cai a R$ 5,318