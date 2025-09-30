Wall Street opera em queda com risco de paralisação do governo dos EUA

As bolsas de Nova York abriram em leve baixa nesta terça-feira, 30, último pregão do trimestre, com investidores avaliando o risco de uma paralisação do governo dos Estados Unidos a partir da meia-noite.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,07% logo na abertura, a 46.282,63 pontos. O S&P 500 recuou 0,08%, a 6.656,19 pontos, enquanto o Nasdaq Composite cedeu 0,05%, a 22.580,35 pontos.

Às 11h45 (horário de Brasília), os índices mantinham sinal negativo: o Dow Jones caía 0,25%, a 46.198,42 pontos; o S&P 500 recuava 0,07%, a 6.656,38 pontos; e o Nasdaq 100 operava em leve queda de 0,03%, a 24.604,05 pontos.

A Casa Branca tem até o fim do dia para fechar um acordo orçamentário com o Congresso americano. Se não houver consenso, o governo dos EUA será paralisado a partir de quarta-feira.

O impasse em Washington pressiona o mercado, já que uma paralisação pode adiar a publicação do payroll de setembro, previsto para sexta-feira, além de outros indicadores que servem de guia para a política monetária do Federal Reserve.

No radar hoje

Nesta terça-feira, 30, foi divulgada a nova leitura da confiança do consumidor nos EUA: o índice caiu 3,6 pontos, de 97,8 em agosto para 94,2 em setembro, segundo o Conference Board, um resultado abaixo do consenso de 96,0 e o menor nível desde abril.

Além disso, o relatório JOLTS mostrou que as vagas de emprego subiram para 7,227 milhões em agosto, ligeira alta de 19 mil em relação a julho. Já as contratações recuaram 114 mil no mês, para 5,126 milhões, e as demissões caíram 62 mil, para 1,725 milhão, segundo o Departamento do Trabalho.