Vale (VALE3) vende sua participação na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP)

A Vale (VALE3) comunicou nesta quinta-feira, 28, a venda de suas participações na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) para a AcerlorMittal (ARMT34).

A Vale assinou a venda em conjunto com seus sócios Posco Holding Inc e Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. em um acordo vinculante com a companhia franco-indiana.

De acordo com os termos da negociação, o valor da transação será cerca de US$ 2,2 bilhões, montante que será utilizado para pagar o saldo de dívida líquida da mineradora, que se encontra num valor aproximado da venda, US$ 2,3 bilhões.

No fato relevante divulgado nesta quinta, a Vale ressaltou que a venda de sua participação na siderúrgica cearense está alinhada à sua estratégia de simplificação de portfólio, "com foco nos principais negócios e oportunidades de crescimento, pautados pela alocação de capital disciplinada".

A Companhia Siderúrgica do Pecém é localizada no Ceará e foi fundada em 2008, é um empreendimento conjunto (joint venture em inglês) entre a Vale (50%), a Dongkuk (30%) e a Posco (20%).

A empresa está localizada na área do porto do Pecém, na região metropolitana de Fortaleza, e é responsável por mais de 10% do produto interno bruto (PIB) do estado do Ceará.

Resultados da Vale (VALE3) no 1T22

Nos três primeiros meses de 2022, o lucro líquido registado pela Vale foi de US$ 4,458 bilhões, quase US$ 1 bilhão a menos do que o resultado do quarto trimestre de 2021.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da companhia foi de US$ 6,374 bilhões, marcando um recuo de US$ 483 milhões num comparativo com o quarto trimestre de 2021.

A dívida líquida expandida da companhia aumentou para US$ 19,4 bilhões no primeiro trimestre do ano.

A Vale afirma que os fatores que mais contribuíram para os resultados obtidos neste período são o menor volume de vendas de minério de ferro e pelotas, e a baixa do desempenho do Sistema Norte.

No segundo trimestre do ano a Vale registrou um aumento na sua produção de minério de ferro em comparação com os meses de janeiro a março. Ao todo, foram extraídos 74,1 milhões de toneladas métricas, um aumento de 17,4%. Porém, se comparado com o mesmo período em 2021, há um recuo de 1,2%.