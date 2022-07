Vale (VALE3) tem lucro líquido de R$ 30 bilhões no 2º tri – queda de 25%

A mineradora Vale (VALE3) divulgou nesta quinta-feira, 28, seu balanço do segundo trimestre. O lucro líquido atribuído aos acionistas foi de R$ 30,03 bilhões de reais, uma queda de 25% frente ao mesmo período do ano anterior. Frente ao primeiro trimestre, o lucro aumentou 30%.

Como esperado pelos analistas, o principal indicador de caixa da companhia, o Ebitda, sofreu redução. O Ebitda ajustado proforma das operações continuadas foi de R$ 24,8 bilhões, ficando R$ 6,9 bilhões abaixo do primeiro trimestre e R$ 31 bilhões abaixo do registrado no mesmo período do ano passado.

Segundo a empresa, o resultado refletiu a queda dos preços de minério de ferro e cobre no final do trimestre, que foi parcialmente compensada por maiores volumes de vendas de minério de ferro.

O preço médio do minério de ferro no período foi de US$ 113,3 por tonelada, uma redução de US$ 28,1 por tonelada na comparação trimestral.

