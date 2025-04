Vale (VALE3) cai 5,5% e vai a R$ 49,20, menor valor desde 2021

As ações da Vale (VALE3) sofreram forte queda nesta terça-feira, 8. O papel da mineradora recuou 5,48%, para R$ 49,20, menor patamar desde 19 de novembro de 2021, quando foi cotado a R$ 47,42.

Um dos principais papéis na composição do Ibovespa, a mineradora ajudou a puxar o índice para o vermelho. A ação da Vale foi impactada pelas incertezas no cenário macroeconômico global devido à guerra comercial causada pelas tarifas de Donald Trump.

Os preços das commodities estão pressionados diante da possibilidade de desaceleração da economia chinesa.

Em resposta às medidas dos EUA, o governo chinês ajustou a taxa de câmbio oficial para desvalorizar o yuan, tentando compensar a perda de competitividade ante os Estados Unidos. No entanto, a medida tende a diminuir o poder de compra da China, o que aumenta os temores em relação à demanda por minério de ferro.

Nesta terça-feira, o minério de ferro caiu 3,15% na Bolsa de Dalian e atingiu o menor nível no ano. Os contratos futuros para maio, que são, atualmente, os mais negociados, fecharam a US$ 101,04 por tonelada.

No ano, as ações da Vale acumulam queda de 9,31%, depois de ensaiarem uma recuperação das perdas acumuladas no segundo semestre de 2024. Em 12 meses, a desvalorização é de 21%.