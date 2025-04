O Ibovespa opera nesta terça-feira em alta de 0,92%, aos 126.737 pontos, sustentando uma recuperação em linha com os mercados internacionais, após uma uma sequência de fortes quedas.

Na segunda-feira, 7, o índice fechou com queda de 1,31%, aos 125.588,09 pontos.

Na mesma linha de melhora na aversão ao risco, o dólar recuava 0,52%, a R$ 5,88.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,92%, a 126.737 pontos

Dólar hoje: -0,19%, a R$ 5,900

No radar hoje

Além do vai e vem da guerra tarifária, os investidores devem repercutir alguns dos indicadores econômicos publicados no começo do dia.

O FGV Ibre divulgou que o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da primeira quadrissemana de abril de 2025 subiu 0,46%. Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,43%. Já o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou inflação de 0,05% na primeira prévia de abril.

O Banco Central também divulgou nesta manhã que o déficit primário do setor público consolidado foi de R$ 18,9 bilhões em fevereiro, o melhor resultado para o mês desde 2022. O resultado foi menos negativo que o projetado pelo mercado, que esperava um déficit de R$ 26 bilhões, de acordo com pesquisa do Broadcast.

Mais tarde, às 11h, saem os números de produção e vendas de veículos de março da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

No campo político, durante a manhã, o presidente Lula participa do Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), em São Paulo. No final da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irá a um evento do Bradesco BBI, também na capital paulista. Já o diretor do Banco Central (BC) Gabriel Galípolo comparece à Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas (CPI das Bets) no Senado, às 11h.

No exterior, os investidores estarão atentos ao discurso da presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, previsto para as 15h.

Mercados internacionais

Na Ásia, as principais bolsas recuperaram parte das perdas de segunda-feira. O índice japonês Nikkei 225 subiu 6,03%, enquanto o sul-coreano Kospi teve alta de 0,26%. Em Hong Kong, o Hang Seng Index terminou o dia com alta de 1,51%. Já o chinês CSI 300, da Bolsa de Valores de Xangai, subiu 1,71%.

Na contramão, os mercados do Sudeste Asiático registraram quedas. O índice Jakarta Composite, da Indonésia, caiu 7,87% após um circuit breaker. No Vietnã, o índice de referência VN-Index recuou 6,48%, enquanto o índice SET, da Tailândia, caiu 5,8%.

Na Europa, os mercados também abriram com alta, revertendo parte das perdas dos últimos dias. Às 10h03 (horário de Brasília), o Stoxx 600 (+2,7%), o alemão DAX (+2,69), o francês CAC 40 (+2,88%) e o inglês FTSE 100 (+3,06%) registravam alta.

Nos Estados Unidos, os futuros de ações operam em alta nesta terça-feira, após dias de fortes quedas causadas pela nova rodada de tarifas anunciada por Donald Trump. O Dow Jones sobe 3%, o S&P 500 avança 2,7% e o Nasdaq-100 sobe 2,6%.