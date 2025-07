T-Mobile se desfaz de programa de diversidade para ter compra da US Cellular por US$ 4,4 bi aprovada

A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês) autorizou a gigante alemã de telecomunicações T-Mobile a adquirir grande parte dos negócios sem fio da US Cellular e parte de sua infraestrutura de rede. O acordo é avaliado em US$ 4,4 bilhões.

A aprovação está ligada ao compromisso da T-Mobile em eliminar seus programas de diversidade, equidade e inclusão, uma medida apoiada pelo governo de Donald Trump. Em janeiro, o presidente americano emitiu ordens para desmantelar programas do tipo na esfera pública do país e pressionou o setor privado para que seguisse o exemplo. O Departamento de Justiça dos EUA decidiu, no início desta semana, não contestar o acordo.

Ganhando escala

Além de comprar quase todas as operações sem fio da US Cellular, a T-Mobile incorpora algumas das licenças e arrendamentos da US Cellular e ganha escala em solo americano.

A T-Mobile já é a maior transportadora sem fio dos EUA. Com o acordo, abocanha mais 4,5 milhões em 21 estados.

A chefe antitruste do Departamento de Justiça, Gail Slater, afirmou que o acordo levantou "preocupações sobre a concorrência nos mercados relevantes de serviços móveis sem fio". Ela também lamentou que operadoras regionais como a US Cellular estejam desaparecendo à medida que o setor se consolida nas mãos de grandes conglomerados.