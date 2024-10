Startups de saúde se preparam para IPOs em 2025, diz site

Rumores sobre um possível IPO da startup que trata de diabetes Omada Health circulam há anos. Agora, o lançamento das ações pode finalmente acontecer.

Fundada em 2011, a Omada veio ao mercado para tratar diabetes e outras condições crônicas com uma combinação de coaching virtual e monitoramento remoto. Segundo informações do Business Insider, a startup pode ser uma das que enfrentarão o humor do mercado para IPOs em 2025. Alguns sinais estão dados.

A Hinge Health, startup de fisioterapia, contratou bancos, incluindo o Morgan Stanley, para trabalhar em algumas frentes, incluindo um IPO no ano que vem. Omada e Hinge estavam entre as principais concorrentes para "testar as águas do IPO de saúde", ao lado de startups como Lyra Health e Datavant.

A Hinge está mirando um IPO no início de 2025, "se os mercados estiverem dispostos".

Lances da Omada

A Omada levantou pela última vez uma Série E de US$ 192 milhões em 2022, o que elevou sua avaliação de mercado para mais de US$ 1 bilhão. Ela levantou cerca de US$ 450 milhões até o momento, de acordo com a PitchBook.

Vale lembrar que CEO da Omada, Sean Duffy, nunca falou publicamente sobre os planos de IPO da startup.

Foram dois anos difíceis para IPOs de saúde. Depois que 20 startups de saúde abriram o capital em 2021, apenas uma empresa de saúde realizou IPO no ano seguinte — a Akili Interactive, que foi vendida por US$ 34 milhões em julho. Nenhuma startup de saúde abriu o capital em 2023.], segundo o BI.

O mercado de IPO de 2024 permaneceu instável. Três empresas de saúde digital abriram o capital este ano: a empresa de gerenciamento de ciclo de receita Waystar, a empresa de monitoramento remoto de gravidez Nuvo e a empresa de medicina de precisão Tempus AI. As ações da Waystar e da Tempus subiram cerca de 30% desde suas estreias no mercado público, em 1º de outubro. A Nuvo, que abriu o capital em um acordo SPAC em maio, entrou com pedido de falência em agosto.

Ben Narasin, fundador e sócio geral da Tenacity Venture Capital e um dos primeiros investidores da Omada Health, disse ao BI que acredita que o primeiro trimestre de 2025 "irá liberar a fera do IPO de volta à vida selvagem, e veremos um retorno há muito esperado à liquidez, começando com as melhores e mais atraentes empresas que atualmente obstruem um cano congestionado de escala massiva".

Nesses tempos de "seca", a Omada fez muitos progressos, inclusive firmando uma parceria com a Amazon em janeiro. Ela também buscou acordos para ajudar os empregadores a gerenciar pacientes em medicamentos para perda de peso, como o Ozempic.