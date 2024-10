Sob gestão de Musk, X (antigo Twitter) vale 79% menos

O X (antigo Twitter) está valendo menos de um quarto dos US$ 44 bilhões pagos pelo bilionário Elon Musk em outubro de 2022.

Hoje, calcula a gestora de investimentos Fidelity, a empresa de mídia vale 79% menos: algo em torno de US$ 9,4 bilhões.

Em relatório financeiro mais recente, a Fidelity reavaliou agora sua fatia no X, precificando-a em US$ 4,19 milhões. A gestora havia investido inicialmente US$ 19,66 milhões no X por meio do Blue Chip Fund.

Mas esta não é a primeira vez que a Fidelity corta o valor de sua participação no X. No fim de julho, a Fidelity havia avaliado suas ações no X em cerca de US$ 5,5 milhões.

Os dados do relatório do fundo de investimento da Fidelity são de 30 de agosto, o que não inclui, portanto, o bloqueio da rede no Brasil, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Foi justamente no dia 30 de agosto que o STF determinou a suspensão da rede, depois de o ministro do STF, Alexandre de Moraes, intimar Musk a indicar um representante legal no país. As estimativas é de que o Brasil tenha até 22 milhões de usuários ativos na plataforma.