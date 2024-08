Quem são os investidores do X? Investidores por trás da empresa de Musk podem se tornar públicos

Quem e o que exatamente está investido na X Holdings de Elon Musk, a entidade por trás da plataforma X e X.ai, está prestes a se tornar um assunto público.

Na terça-feira, um juiz federal na Califórnia determinou que deveria se tornar pública uma declaração com os dados corporativos da X Holdings. A medida vai efetivamente revelar a lista dos acionistas da empresa de mídia social, antes conhecida como Twitter, além da X.ai, uma startup de IA que Musk lançou em 2023.

Musk comprou o Twitter em 2022 por US$ 44 bilhões, tornando a empresa privada e demitindo cerca de três quartos de sua equipe. A operação já foi classificada como o pior "negócio bancário desde a crise 2008".

Revelado pelo The Washington Post, o documento inclui nomes como Andreessen Horowitz e Sequoia, juntamente com gestores de ativos, como Fidelity. Segundo apuração do jornal, milionários também investiram na empresa – é o caso do príncipe saudita Alwaleed bin Talal al Saud, do rapper americano Sean "Diddy" Combs e do fundador e ex-CEO do X, Jack Dorsey.

Processos

Um grupo de ex-funcionários do Twitter processou a X no ano passado buscando o pagamento de taxas de arbitragem incorridas como resultado de disputas com seu antigo empregador. Jacob Silverman, um jornalista freelancer, auxiliado pelo Comitê de Repórteres pela Liberdade de Imprensa, interveio no caso para que a divulgação fosse revelada.

Enquanto os advogados de Musk e X argumentaram que, "como uma questão de prática e política de rotina, a X Holdings não publica ou disponibiliza publicamente informações sobre seus proprietários/acionistas e trata tais informações como confidenciais", o juiz não foi influenciado por nenhuma suposta necessidade de sigilo.

"A declaração de divulgação não contém nenhuma informação escandalosa ou segredos comerciais", escreveu o magistrado.

Vários investidores da X Holdings foram denunciados na época da aquisição de Musk, incluindo o fundador do Twitter e ex-CEO Jack Dorsey, que rolou mais de US$ 1 bilhão em ações do Twitter para a empresa, e o cofundador da Oracle, Larry Ellison.

Musk nunca divulgou uma análise completa dos investidores ou da estrutura da empresa. A X Holdings agora tem até 4 de setembro para registrar o documento no tribunal.

Silverman disse que decidiu intervir no caso porque “é importante que o público saiba quem é dono da plataforma, quem pode influenciar sua governança e a quem Musk deve.”

“Simplesmente, é sobre transparência, divulgação e liberdade de expressão — em nome do público e dos usuários do X”, acrescentou.