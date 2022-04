Semana sem Focus, CBA, "queda" estrangeiros e o que mais move o mercado

Os principais índices internacionais apresentam leve alta nesta segunda-feira, com esperanças sobre avanços nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Conversas entre representantes dos dois países foram agendadas para esta segunda-feira e terão como pano de fundo acusações de um suposto genocídio russo aos arredores de Kiev. Neste fim de semana, a Ucrânia informou ter encontrado mais de 400 corpos de civis em território que vinha sendo ocupado pelas forças russas.

Apesar da aparente calmaria dos mercados neste início de semana, sinais de estresse aparecem no mercado americano, onde a curva de juros volta a abrir, após terem subido na sexta-feira, 1, com investidores repercutindo os dados do mercado de trabalho americano.

O payroll de março saiu abaixo das expectativas, mas o de fevereiro foi revisado para cima e a taxa de desemprego caiu mais do que o esperado, o que pode dar ainda mais confiança para o Federal Reserve (Fed) endurecer sua política monetária para controlar a crescente inflação. No último pregão os principais índices de Wall Street operaram em queda pela maior parte do dia, recuperando-se apenas nos minutos finais de pregão.

Com greve, sem Focus

Expectativas de inflação e alta de juros também estão entre as maiores preocupações do mercado brasileiro. O acompanhamento das estimativas de mercado, porém, devem ser prejudicadas nesta semana, com o adiamento da divulgação do Boletim Focus devido a uma greve por aumento de salário no Banco Central. Funcionários da autarquia vinham atrasando as últimas divulgações, mas em apenas algumas horas.

O Banco Central informou que irá avisar o mercado pelo menos 24 horas antes de publicar o Focus, que sairia nesta segunda.

B3: menos estrangeiro

A B3 alternou sua metodologia de contagem de entrada de fluxo estrangeiro na bolsa brasileira. Pela novo método, que não conta operações de empréstimos de ações, o volume do fluxo neste ano caiu para R$ 67 bilhões. Até próximo do fim de março, o volume já estava em R$ 87 bilhões. Dados dos anos anteriores estão em revisão.

CBA

A Companhia Brasileira de Alumínio anunciou que fará uma oferta subsequente de ações, com potencial de levantar até R$ 1,355 bilhão, considerando o lote suplementar. A Votorantim S.A., controladora da CBA, será a acionista vendedora da oferta.