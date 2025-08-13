Segredo de Warren Buffett pode ser revelado nesta quinta-feira, 14

O megainvestidor Warren Buffett tem um segredo que pode ser revelado na quinta-feira, 14.

Neste ano, Buffett acumulou um investimento secreto de quase US$ 5 bilhões em uma empresa ainda não divulgada — e as apostas do mercado dizem que o Oráculo de Omaha comprou ações do setor "industrial".

Esta não é a primeira vez que a Berkshire Hathaway, holding de Buffett, mantém um investimento em sigilo. No ano passado, a empresa escondeu uma significativa participação em uma companhia de seguros, e este ano, a gigante revelou seu investimento de US$ 6,7 bilhões na Chubb, encerrando o suspense sobre a transação.

À medida que a quinta-feira se aproxima, com a divulgação do relatório trimestral 13-F da Berkshire Hathaway, investidores e analistas estão atentos para finalmente descobrir qual ação esconde o segredo de Buffett.

Qual é o segredo?

Os documentos financeiros recentes da Berkshire sugerem que a aposta misteriosa de Buffett poderia estar no setor industrial, com grandes empresas como UPS ou Caterpillar surgindo como candidatas favoritas.

Durante os dois primeiros trimestres de 2024, a holding registrou um aumento significativo de US$ 4,8 bilhões na categoria “comercial, industrial e outros” em seus investimentos, mas nenhum anúncio oficial foi feito. A ausência de divulgação sugere que Buffett tenha feito seus movimentos discretamente, uma tática comum para evitar inflacionar os preços enquanto constrói uma posição considerável.

Ainda mais segredos em jogo

Além de desvendar o mistério da nova aposta, o relatório de 13-F pode trazer mais surpresas. Há especulações de que Buffett possa ter diminuído ainda mais sua participação no Bank of America (BAC). Entre julho de 2024 e o primeiro trimestre deste ano, ele reduziu sua posição no banco em quase 40%, e novas vendas de cerca de US$ 4 bilhões podem ser confirmadas.

Os investidores também estarão atentos às atualizações sobre outras participações importantes de Buffett, como Apple (AAPL), American Express (AXP) e Chevron (CVX), que também estão sendo reavaliadas pela Berkshire.

A maior aposta de Buffett

O maior movimento de Buffett no mercado atualmente está em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Com a alta nos juros, esses ativos se tornaram extremamente atraentes e oferecem rendimentos consideráveis e um nível de segurança equivalente ao de dinheiro em espécie.

Segundo um levantamento recente do banco JPMorgan, a Berkshire Hathaway tem atualmente uma posição de US$ 314 bilhões em títulos da dívida americana de curto prazo. O valor corresponde a 5% da totalidade dessa dívida, mais do que o Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos.