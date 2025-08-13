Segredo de Warren Buffett pode ser revelado nesta quinta-feira, 14

Warren Buffett: megainvestidor tem segredo que pode ser revelado na quinta-feira (Daniel Acker/Bloomberg via/Getty Images)
Repórter
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16h01.
O megainvestidor Warren Buffett tem um segredo que pode ser revelado na quinta-feira, 14.
Neste ano, Buffett acumulou um investimento secreto de quase US$ 5 bilhões em uma empresa ainda não divulgada — e as apostas do mercado dizem que o Oráculo de Omaha comprou ações do setor "industrial".
Esta não é a primeira vez que a Berkshire Hathaway, holding de Buffett, mantém um investimento em sigilo. No ano passado, a empresa escondeu uma significativa participação em uma companhia de seguros, e este ano, a gigante revelou seu investimento de US$ 6,7 bilhões na Chubb, encerrando o suspense sobre a transação.
À medida que a quinta-feira se aproxima, com a divulgação do relatório trimestral 13-F da Berkshire Hathaway, investidores e analistas estão atentos para finalmente descobrir qual ação esconde o segredo de Buffett.
Os documentos financeiros recentes da Berkshire sugerem que a aposta misteriosa de Buffett poderia estar no setor industrial, com grandes empresas como UPS ou Caterpillar surgindo como candidatas favoritas.
Durante os dois primeiros trimestres de 2024, a holding registrou um aumento significativo de US$ 4,8 bilhões na categoria “comercial, industrial e outros” em seus investimentos, mas nenhum anúncio oficial foi feito. A ausência de divulgação sugere que Buffett tenha feito seus movimentos discretamente, uma tática comum para evitar inflacionar os preços enquanto constrói uma posição considerável.
Além de desvendar o mistério da nova aposta, o relatório de 13-F pode trazer mais surpresas. Há especulações de que Buffett possa ter diminuído ainda mais sua participação no Bank of America (BAC). Entre julho de 2024 e o primeiro trimestre deste ano, ele reduziu sua posição no banco em quase 40%, e novas vendas de cerca de US$ 4 bilhões podem ser confirmadas.
Os investidores também estarão atentos às atualizações sobre outras participações importantes de Buffett, como Apple (AAPL), American Express (AXP) e Chevron (CVX), que também estão sendo reavaliadas pela Berkshire.
O maior movimento de Buffett no mercado atualmente está em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Com a alta nos juros, esses ativos se tornaram extremamente atraentes e oferecem rendimentos consideráveis e um nível de segurança equivalente ao de dinheiro em espécie.
Segundo um levantamento recente do banco JPMorgan, a Berkshire Hathaway tem atualmente uma posição de US$ 314 bilhões em títulos da dívida americana de curto prazo. O valor corresponde a 5% da totalidade dessa dívida, mais do que o Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos.