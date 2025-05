Warren Buffett dobra aposta em cerveja e faz novo investimento misterioso

O megainvestidor Warren Buffett pode deixar o cargo de CEO da Berkshire Hathaway no final do ano, mas segue fazendo movimentações no mercado. Em último relatório enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a holding do bilionário americano informou que comprou cerca de US$ 3,2 bilhões de ações.

Uma das apostas de Buffett é a Constellation Brands, dona das cervejas Corona e Modelo nos Estados Unidos. A Berkshire Hathaway dobrou a participação na empresa chegando em 12 milhões de papéis no primeiro trimestre desse ano. No final do ano passado, eram 5,6 milhões.

A Berkshire demonstrou recentemente interesse no gigante cervejeiro num momento em que tendências indicam uma mudança permanente no consumo, com gerações mais jovens perdendo o interesse pela cerveja alcoólica tradicional. Bebidas com THC e CBD, compostos químicos encontrados na maconha e no cânhamo, tornaram-se a nova moda, especialmente entre consumidores da geração Z.

Entretanto, segundo analistas americanos, a cerveja Modelo da Constellation Brands conseguiu se beneficiar da sua exposição ao crescimento da população hispânica.

Ação misteriosa

A Berkshire também fez uma compra significativa no último trimestre, mas não está claro qual foi. Isso porque a holding pediu tratamento de confidencialidade no relatório da SEC. Esse tipo de sigilo geralmente indica que a Berkshire está acumulando uma grande posição ao longo de vários trimestres e não quer antecipar ao mercado. O valor de US$ 2 bilhões foi registrado na categoria vaga “comercial, industrial e outros”. Segundo a Barron’s, a ação misteriosa pode ser de uma empresa industrial.

Vale lembra que relatório enviado à SEC tem um panorama defasado, pois as empresas têm até 45 dias após o fim do trimestre para divulgar suas posições. O último envio da Berkshire cobre apenas as posições até 31 de março — não inclui nenhuma movimentação feita após o anúncio da tarifa “Dia da Libertação” do presidente Donald Trump, em 2 de abril.

Além disso, não está claro o quanto dessas decisões vieram de Buffett, seus gestores de portfólio (Todd Combs e Ted Weschler, que normalmente cuidam de investimentos menores), ou do seu sucessor, Greg Abel. Buffett tem delegado mais alocação de capital a Abel, que assumirá no final do ano.

Mistério revelado

Não é a primeira vez que a empresa de Buffett mantém um investimento oculto. No ano passado, ele manteve em sigilo uma aposta no setor de seguros. Este ano, a holding revelou uma participação de US$ 6,7 bilhões na seguradora Chubb, encerrando o suspense.

Tesouro

O maior investimento de Buffett provavelmente está em títulos do Tesouro americano. Considerados seguros como dinheiro em espécie, esses ativos oferecem retorno atraente graças ao atual cenário de juros elevados.

Estimativas do banco do JPMorgan deste mês, apontam que Berkshire investiu US$ 314 bilhões em dívida soberana americana de curto prazo, o que representa cerca de 5% do total dessa dívida e é mais do que a própria Reserva Federal detém.