Santos Brasil (STBP3) distribuirá R$ 326 milhões em dividendos em setembro

A Santos Brasil (STBP3) comunicou ao mercado por meio de um fato relevante nesta segunda-feira, 5, o pagamento de dividendos aos seus acionistas. Ao todo, a companhia irá distribuir R$ 326 milhões no dia 16 de setembro.

O conselho de administração da Santos Brasil organizou a composição do valor a ser distribuído da seguinte forma:

1. R$ 186,5 milhões, com base no balanço semestral;

2. R$ 140 milhões à conta de reserva de lucros.

A companhia também afirma que os dividendos intermediários declarados poderão ser imputados aos dividendos obrigatórios que serão declarados no balanço levantado no dia 31 de dezembro de 2022.

Ao todo serão contempladas pouco mais de 863 milhões de ações ordinárias que foram emitidas pela Santos Brasil, isso já excluindo os papéis mantidos em tesouraria.

Para cada ação contemplada, será distribuído o valor de R$ 0,378066428. A posição acionária para o cálculo do pagamento será realizada no dia 8, e as ações começam a ser negociadas sem o direito ao dividendo no dia 9 (data ex-dividendo).

Resultados da Santos Brasil no 2T22

No segundo trimestre de 2022 a Santos Brasil registrou um lucro líquido de R$ 102,4 milhões, resultado que demonstra um aumento de 69,3% se comparado com o mesmo período no ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da companhia dos meses de abril a junho foi de R$ 213,1 milhões, um total de 44,3% de aumento se comparado com o resultado obtido no segundo trimestre de 2021.

Quanto à receita líquida da companhia, o valor registrado pela Santos Brasil no segundo trimestre foi de R$ 500,9 milhões, um avanço de 32% se comparado com os resultados obtidos em 2021 e no mesmo momento do ano.

