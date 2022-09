Eletrobras paga dividendos bilionários hoje; valor aumentou com Selic

A Eletrobras (ELET6) irá pagar nesta sexta-feira, 9, R$ 1,3 bilhão em dividendos.

O pagamento, anunciado em abril deste ano, irá beneficiar os acionistas que tinham posição na empresa até o dia 22 de abril. Os papéis passaram a ser negociados sem o direito (ex dividendos) no dia 25 do mesmo mês.

Vale lembrar que o valor foi atualizado pela taxa Selic, ou seja, o montante será maior do que o inicialmente anunciado.

O valor por ação ordinária (ELET3) passará de R$ 0,72 para R$ 0,77.

Já as ações preferenciais classe “A” (ELET5) receberão dividendos de R$ 2,15 ao invés de R$ 1,99.

O valor para os papéis preferenciais classe “B” (ELET6) passou de R$ 1,49 para R$ 1,61.

