23 ações que pagam dividendos mais indicadas para setembro, Itaúsa (ITSA4) está na lista

As ações da Itaúsa (ITSA4), Vale (VALE3), Taesa (TAEE11) e Telefônica Vivo (VIVT3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de setembro como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em três das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Itaúsa, os analistas da Elite Corretora destacaram a estratégia de diversificação de portfólio como novos investimentos, como anúncio da aquisição de 8,5% da Aegea Saneamento. Já a equipe de investimentos da Ágora afirmou que Bradesco BBI atualizou as estimativas para Itaúsa, mantendo o preço-alvo de R$ 13 por ação, incorporando os resultados do segundo trimestre de 2022 e o maior preço-alvo para o Itaú. “Nosso valuation de soma das partes reflete preços-alvo de R$ 34,00/ação para Itaú, R$ 16,00/ação para Dexco, R$ 30,00/ação para Alpargatas e US$ 28,00/ação para XP. Mantemos nossa recomendação de Compra para a Itaúsa, que negocia com um atraente desconto de 26,4% em relação à soma das partes.”

Em relação à Vale (VALE3), os analistas destacaram que em meio ao cenário global de desaceleração econômica, a Vale reportou números fracos para o segundo trimestre, com o EBITDA frustrando as estimativas esperadas. Disseram ainda que os resultados da divisão de metais básicos permanecem abaixo do potencial, mas não chegam a ser uma fonte de preocupação neste momento. Entretanto, a geração de caixa foi de US$ 2,3 bilhões, com a empresa permanecendo focada em realizar seu mais recente programa de recompra, enquanto também anunciou dividendos mínimos de US$ 3 bilhões.

Sobre a Taesa (TAEE11), a companhia tem feito fortes investimentos na construção de novas linhas de transmissão e tem participado ativamente dos leilões de linha de transmissão. Entretanto, novas concessões garantem o fluxo futuro de receita da companhia e sua perenidade, por outro lado, demandam caixa e aumentam a alavancagem. Dessa maneira, os analistas da Elite afirmam que alguns investidores questionam sobre a sustentabilidade desse negócio ao longo prazo. E a resposta da companhia ao questionamento é que segue trabalhando no foco do equilíbrio entre alavancagem, investimentos e dividendos.

Por fim, sobre a Telefônica Vivo (VIVT3), os analistas afirmam que além do bom histórico de pagamentos, a companhia tem um planejamento estratégico coerente. Veja lista completa abaixo:

Itaúsa (ITSA4) 3 Vale (VALE3) 3 Taesa (TAEE11) 3 Telefônica Vivo (VIVT3) 3 Vibra Energia (VBBR3) 2 Banco do Brasil (BBAS3) 2 B3 (B3SA3) 2 Bradespar (BRAP4) 2 Energisa (ENGI11) 1 TIM (TIMS3) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 ISA CTEEP (TRPL4) 1 CPFL (CPFL3) 1 Equatorial (EQTL3) 1 Petrobras (PETR4) 1 Cyrela (CYRE3 1 Energias BR (ENBR3) 1 Itaú Unibanco (ITUB4) 1 Unipar (UNIP6) 1 Copasa (CSMG3) 1 Ferbasa (FESA4) 1 Minerva Foods (BEEF3) 1 Petrobras (PETR3) 1

Ágora Investimentos

Desempenho em agosto: 7,50%

Desempenho no ano: 3,40%

Ações excluídas: Banco do Brasil e Cemig

Ações incluídas: Energisa e Itaúsa

Ação Peso (%) Energisa (ENGI11) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 TIM (TIMS3) 20 Vale (VALE3) 20 Vibra Energia (VBBR3) 20

Elite

Desempenho em agosto: 2,38%

Desempenho em 2022: 12,06%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 ISA CTEEP (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Guide Investimentos

Desempenho em agosto: 13,36%

Desempenho em 2022: 16,96%

Ações excluídas: Minerva e Vale

Ações incluídas: Ambev e Equatorial

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 20 Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL (CPFL3) 20 Equatorial (EQTL3) 20 Petrobras (PETR4) 20

Genial

Desempenho em agosto: 10,27%

Desempenho em 2022: 17,43%

Ações excluídas: CPFL Energia, Copasa e Porto Seguro

Ações incluídas: Cyrela, Taesa e Vibra

Ação Peso (%) Cyrela (CYRE3) 20 Energias BR (ENBR3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Vibra (VBBR3) 20

Nova Futura

Desempenho em agosto: 6,04%

Desempenho no ano: 16,47%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Brasil (VIVT3) 20 Unipar (UNIP6) 20 Vale (VALE3) 20

Planner

Desempenho em agosto: 6,66%

Desempenho em 2022: 12,26%

Ações excluídas: BB Seguridade, Bradesco, Petrobras, Taesa e Vale

Ações incluídas: B3, Bando do Brasil, Bradespar, Copasa e Ferbasa

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 Banco do Brasil (BBAS3) 20 Bradespar (BRAP4) 20 Copasa (CSMG3) 20 Ferbasa (FESA4) 20

Santander

Desempenho em agosto: 12,73%

Desempenho em 2022: 26,60%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Minerva Foods (BEEF3) 20 Petrobras (PETR3) 20 Vale (VALE3) 20

Terra

Desempenho em agosto: +1,17%

Desempenho em 2022: +12,70%

Ações excluídas: Banco do Brasil

Ações incluídas: Itaúsa