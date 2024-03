Santander (SANB11), Petrobras (PETR4), Vale (VALE3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

Com a agenda de indicadores vazia, tanto por aqui quanto no exterior, o Ibovespa desta quarta-feira, 13, será marcado pelos movimentos corporativos das empresas listadas — com os investidores de olho na Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3). Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias hoje.

Santander (SANB11)

O Santander informou que passará a deter a titularidade de 70% do capital na América Gestão Serviços em Energia. A conclusão da operação estará sujeita ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais em transações similares, incluindo a obtenção das autorizações regulatórias pertinentes.

Petrobras (PETR4)

Depois de uma reportagem do Valor Econômico indicar que a Petrobras teria sinalizado o pagamento dos dividendos extraordinários em apresentação a analistas e investidores em Nova York, a estatal publicou ontem um fato relevante negando a informação. “As apresentações realizadas no evento, que não continham qualquer informação relevante ainda não divulgada, foram publicadas no site da companhia e arquivadas junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Securities and Exchange Commission (SEC)”, diz o comunicado.

Vale (VALE3)

A Vale divulgou na noite de ontem a renúncia do conselheiro José Luciano Duarte Penido. Em sua carta de saída, publicada na segunda, Penido disse que o processo sucessório na mineradora estaria sendo "conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política". Por outro lado, a mineradora afirma que a atuação do conselho de administração "está rigorosamente em conformidade com o estatuto social" no processo de definição do presidente da companhia e também com o "regimento interno e políticas corporativas".

Weg (WEGE3)

A Weg anunciou o investimento de R$ 100 milhões em uma nova fábrica de tintas líquidas industriais no México. A nova fábrica terá aproximadamente 5,3 mil metros quadrados de área construída e deve entrar em operação no início de 2026. Segundo a companhia, a construção da nova unidade ampliará a capacidade produtiva atual da Weg Tintas e visa atender a América do Norte e Central.

Cemig (CMIG4)

A Cemig arquivou na CVM um fato relevante informando a oferta pública de distribuição de dois milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia fidejussória adicional, sendo: 400 mil debêntures da primeira série e 1,6 milhão de debêntures da segunda série.

