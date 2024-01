Santander (SANB11) pagará R$ 1,5 bilhão em JCP; ainda dá tempo de ser acionista e receber o provento

O Santander (SANB11) anunciou na noite da última quinta-feira, 11, que irá pagar R$ 1,5 bilhão em juros sobre capital próprio (JCP). O valor será imputado integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pelo banco, referentes ao exercício de 2024.

Além disso, ainda dá tempo de se tornar investidor e ter direito ao provento. Confira mais detalhes abaixo:

Quanto o Santander (SANB11) vai pagar em JCP por ação?

Em fato relevante, o Santander informou que a distribuição de R$ 1.500.000.000,00 em JCP será da seguinte forma:

R$ 0,19183601029 por ação ordinária ;

por ; R$ 0,21101961131 por ação preferencial ;

por ; R$ 0,40285562160 por unit.

Qual a data-com para receber o JCP do Santander (SANB11)?

O pagamento terá como base a posição acionária de 19 de janeiro (data com). As ações serão negociadas sem direito aos proventos a partir do dia 22 de janeiro.

Quando o JCP do Santander (SANB11) será pago?

Os proventos referentes ao montante de R$ 1,5 bilhão serão pagos no dia 08 de fevereiro de 2024.

Santander no 3° trimestre de 2023

O Santander (SANB11) abriu a temporada dos balanços bancários do terceiro trimestre apresentando um lucro líquido recorrente de R$ 2,729 bilhões. O valor representa uma queda de 12,6% na comparação anual, mas mostra uma recuperação de 18,2% frente ao trimestre passado.

A última linha do balanço ficou acima do consenso de analistas medido pela Bloomberg, que estimava um lucro de R$ 2,64 bilhões para o banco no período.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE), que indica a capacidade do banco de rentabilizar seu capital, foi de 13,1%, uma alta de 1,9 ponto percentual (p.p.) contra o trimestre anterior – no ano passado, o ROE do Santander ainda estava acima do patamar dos 15%.

Confira as últimas notícias de Invest: