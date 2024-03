Ibovespa agora: bolsa opera em alta, mas Vale (VALE3) limita ganhos

Depois de uma véspera marcada pela inflação dos Estados Unidos e do Brasil, o Ibovespa nesta quarta-feira, 13, opera em alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,35%, aos 128.109 pontos. Com a agenda de indicadores vazia, tanto por aqui quanto no exterior, o pregão deve ser marcado pelos movimentos corporativos — com os investidores de olho na Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3).

Na última terça-feira, diante do IPCA de fevereiro levemente acima das expectativas, as apostas de que o Comitê de Política Monetária (Copom) irá cortar a Selic em 50 pontos-base, para 10,75%, daqui a uma semana são dadas como certas. Enquanto isso, com o CPI nos EUA, os investidores globais precificam que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deve manter no mesmo dia as taxas americanas na faixa de 5,25% a 5,5%. Por lá, a expectativa é de que a flexibilização monetária tenha início apenas em junho. Mas há quem seja menos otimista e vislumbre o corte apenas para julho.

Ibovespa agora

IBOV: +0,35%, aos 128.109 pontos.

Do outro lado do mundo, o cenário está menos positivo — e há peso para precificar o Ibovespa. Na China, a incorporadora Country Garden deixou de pagar US$ 13,4 milhões em juros sobre bônus domésticos. A falha no pagamento acendeu o alerta dos investidores, já que em outubro do ano passado a empresa deu calote em um bônus denominado em dólares, além de enfrentar um pedido de liquidação em Hong Kong relacionado a empréstimos em torno de US$ 200 milhões.

Com os investidores preocupados com a demanda chinesa por matérias-primas, o minério de ferro caiu novamente e atingiu a sua menor cotação em seis meses na bolsa de commodities de Dalian. Por lá, o minério caiu 2,53%, com a tonelada cotada a 807,5 iuanes (aproximadamente US$ 112,29). Diante dessa baixa, as mineradoras e siderúrgicas abriram o Ibovespa no campo negativo, sendo que a Vale (VALE3) lidera as quedas (-0,88%).

E por falar na companhia, a novela em sua sucessão continua ganhando novos capítulos. A Vale divulgou na noite de ontem a renúncia do conselheiro José Luciano Duarte Penido. Em sua carta de saída, publicada na segunda, Penido disse que o processo sucessório na mineradora estaria sendo "conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política". Por outro lado, a mineradora afirma que a atuação do conselho de administração "está rigorosamente em conformidade com o estatuto social" no processo de definição do presidente da companhia e também com o "regimento interno e políticas corporativas".

Outra novela a ganhar novos capítulos é a história dos dividendos extraordinários da Petrobras (PETR4). Ontem foi confirmado que o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux, será o nome indicado pela pasta para ocupar um dos assentos do conselho de administração da companhia. Junto a isso, rumores — que não foram confirmados — deram conta de que a estatal pode voltar atrás e fazer a distribuição do excedente do lucro que foi colocado na reserva de capital, o que ajudou as ações subirem. Hoje, os papéis sobem 0,87%, mas principalmente com a ajuda do petróleo, que avança por volta de 2% diante de um ataque ucraniano contra refinarias de petróleo da Rússia.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,18%, a R$ 4,984. Na terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,10%, cotado a R$4,974.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest: