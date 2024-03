PIX do Bradesco apresenta instabilidade durante a manhã e usuários reclamam

O PIX do Bradesco apresenta instabilidade na manhã desta quarta-feira, 13, e fica fora do ar para alguns clientes do banco.

A plataforma DownDetector, que monitora falhas na internet, registrou picos de reclamações no aplicativo referentes ao PIX e falhas no login.

Os problemas parecem ocorrer desde a manhã de ontem, por volta das 10h30 quando as queixas no DownDetector começaram. À EXEMA Invest, o Bradesco informou que "o aplicativo para pessoa física passou por intermitência momentânea hoje pela manhã, que já foi normalizada. Todos os serviços funcionam normalmente."

Nas redes sociais, usuários mostram insatisfação com o aplicativo. Confira:

Bradesco tá deixando em análise todos os pix q tento fazer🙄 — VINICIUS GOMES (@vini_2807_) March 13, 2024

@Bradesco pelo amor de Deus!!!!! Cadê o Pix funcionando???? — Wesley Borges (@wesleyborges124) March 13, 2024

Tela branca!! Ontem tive q fazer TED e fui cobrada pela taxa porque o pix n pega — Manuela Clericuzi (@manuclericuzi) March 13, 2024