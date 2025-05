Sabesp (SBSP3) vê lucro saltar 80% no 1º tri; carteira de investimentos triplica e vai a R$ 25 bi

Num resultado marcado por eficiência operacional e o fim do desconto a grandes clientes, a Sabesp (SBSP3) encerrou o primeiro trimestre com lucro de R$ 1,48 bilhão, alta de 80% em relação ao mesmo período de 2024.

O valor, beneficiado ainda pelo recebimento de precatórios municipais, veio acima do consenso apurado pela Bloomberg, que apontava para R$ 1,3 bilhão.

O EBITDA cresceu 17,1% na comparação anual e chegou a R$ 3 bilhões, em linha com as expectativas do mercado. A margem EBITDA saltou de 49,2% nos primeiros três meses do ano passado – antes, da privatização – para 55,4%.

A maior parte do ganho veio de gestão mais controlada das despesas. A receita líquida ajustada chegou a R$ 5,43 bilhões, crescimento de 3,9% na comparação anual.

Operacionalmente, a companhia registrou crescimento de 4% na produção de água, totalizando 815 milhões de metros cúbicos. O número de conexões ativas aumentou para 9,49 milhões em água e 8,22 milhões em esgoto, avanços de 0,6% e 0,9%, respectivamente.

“Os resultados comprovam nosso compromisso com a eficiência operacional e a disciplina financeira, essenciais para garantir investimentos robustos e sustentáveis em infraestrutura, beneficiando diretamente milhões de pessoas", afirmou Daniel Szlak, CFO da Sabesp, em nota.

A Sabesp também realizou renegociações no perfil de sua dívida. O custo médio caiu de CDI +0,40%, em outubro de 2024, para CDI – 0,23%, em março de 2025, resultando em economia com o serviço da dívida em um contexto de taxa Selic elevada. A redução do custo médio se deve a renegociação e a quitação de dívidas mais antigas, com condições menos vantajosas, além da troca de indexadores como IPCA por CDI e da conversão de dívidas em moeda estrangeira para reais. O prazo médio foi ampliado de 4,8 anos para 5,6 anos.

A alavancagem permaneceu controlada, com a relação dívida líquida sobre o EBITDA ajustado estável em 1,7 vezes.

O dobro de investimentos

No início de um ciclo expressivo multibilionário para universalizar o acesso a água e saneamento até 2029, o capex da Sabesp saltou de R$ 1,42 bilhão para R$ 2,85 bilhões.

A carteira de investimentos também foi ampliada com a contratação de mais de 90 novos projetos com execução entre 2025 e 2027, afirmou a companhia.

O volume total contratado soma R$ 25 bilhões, frente aos R$ 8 bilhões do mesmo período no ano anterior, refletindo a intensificação do plano de obras.

Entre as entregas do trimestre estão 67 km de redes coletoras de esgoto e 15 km de interceptores principais, além do aumento da capacidade de tratamento de esgoto equivalente à remoção mensal de cerca de 12 piscinas olímpicas do Rio Tietê, em comparação ao último trimestre de 2024.

"Estamos muito satisfeitos com a forte performance deste primeiro trimestre. Os investimentos acelerados, aliados à execução eficiente dos projetos operacionais, demonstram nossa capacidade de gerar impacto positivo direto na vida das pessoas e no meio ambiente", destacou Carlos Piani, CEO da Sabesp.