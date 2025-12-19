Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Sabesp anuncia R$ 1,79 bilhão em JCP

Companhia também informou bonificação de ações via aumento de capital

Sabesp: companhia anuncia JCP ( Victor Moriyama/Bloomberg/Getty Images)

Sabesp: companhia anuncia JCP ( Victor Moriyama/Bloomberg/Getty Images)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 09h59.

Última atualização em 19 de dezembro de 2025 às 10h45.

A Sabesp (SBSP3) comunicou ao mercado que pagará R$ 1,79 bilhão em juros sobre capital próprio (JCP), o equivalente a R$ 2,63 por ação, com data de pagamento prevista para 30 de abril de 2026.

Além disso, a companhia realizará um aumento de capital de R$ 2,81 bilhões, por meio da capitalização de parte do saldo da reserva de lucros. Com isso, serão emitidas 20.264.000 novas ações, que serão distribuídas aos acionistas na proporção de 0,02 nova ação para cada papel detido.

Terão direito aos benefícios acionistas registrados até 22 de dezembro. A partir de sexta-feira, 26 de dezembro, as ações passam a ser negociadas "ex-direitos"

Com o fim da isenção sobre lucros e dividendos a partir de 2026, muitas empresas anteciparam o pagamento de proventos ainda em 2025 para evitar a tributação de 10% sobre valores acima de R$ 50 mil por acionista.

Segundo o BTG Pactual (mesmo grupo de controle da EXAME), em novembro foram anunciados R$ 68 bilhões em dividendos, sendo R$ 35,7 bilhões extraordinários. A outra metade, considerada distribuição obrigatória, também teve grande parte antecipada para escapar da nova taxação, evidenciando uma corrida no mercado corporativo.

Ontem, o Bradesco (BBDC4) também aprovou o pagamento de R$ 3,9 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP) complementares, correspondentes a R$ 0,351 por ação ordinária e R$ 0,386 por ação preferencial.

Com Sabesp e blocos regionais, SP avança na universalização do saneameanto

Terão direito os acionistas registrados em 29 de dezembro de 2025, com ações passando a ser negociadas “ex-JCP” a partir de 30 de dezembro. O pagamento líquido, já descontado o IR de 15%, será feito até 31 de julho de 2026.

Em 2025, o banco já pagou R$ 4,41 bilhões em JCP, sendo R$ 2,11 bilhões em pagamentos mensais e R$ 2,3 bilhões em JCP intermediários. Além disso, ainda pode pagar R$ 10,09 bilhões restantes, incluindo JCP mensais, intermediários e o complementar agora anunciado. Com isso, o total de JCP relativos a 2025 atinge R$ 14,5 bilhões.

Acompanhe tudo sobre:SabespJuros sobre capital próprio (JCP)

Mais de Invest

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta sexta-feira, 19

Onde investir a segunda parcela do 13º?

Petrobras e Braskem assinam contratos que totalizam quase US$ 18 bilhões

Nike perde fôlego na China e arrasta Adidas e Puma com queda de 10% em ações

Mais na Exame

Mundo

Líderes do Mercosul se reúnem em Foz do Iguaçu após adiamento de acordo

Carreira

Como manter a motivação quando a concorrência é brutal — e você ainda está começando

Future of Money

Mercado cripto tem menor capitalização desde abril: é o fim da alta?

Brasil

Governo aperta regras de investimento de fundos de pensão de servidores