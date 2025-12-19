Sabesp anuncia R$ 1,79 bilhão em JCP

A Sabesp (SBSP3) comunicou ao mercado que pagará R$ 1,79 bilhão em juros sobre capital próprio (JCP), o equivalente a R$ 2,63 por ação, com data de pagamento prevista para 30 de abril de 2026.

Além disso, a companhia realizará um aumento de capital de R$ 2,81 bilhões, por meio da capitalização de parte do saldo da reserva de lucros. Com isso, serão emitidas 20.264.000 novas ações, que serão distribuídas aos acionistas na proporção de 0,02 nova ação para cada papel detido.

Terão direito aos benefícios acionistas registrados até 22 de dezembro. A partir de sexta-feira, 26 de dezembro, as ações passam a ser negociadas "ex-direitos"

Com o fim da isenção sobre lucros e dividendos a partir de 2026, muitas empresas anteciparam o pagamento de proventos ainda em 2025 para evitar a tributação de 10% sobre valores acima de R$ 50 mil por acionista.

Segundo o BTG Pactual (mesmo grupo de controle da EXAME), em novembro foram anunciados R$ 68 bilhões em dividendos, sendo R$ 35,7 bilhões extraordinários. A outra metade, considerada distribuição obrigatória, também teve grande parte antecipada para escapar da nova taxação, evidenciando uma corrida no mercado corporativo.

Ontem, o Bradesco (BBDC4) também aprovou o pagamento de R$ 3,9 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP) complementares, correspondentes a R$ 0,351 por ação ordinária e R$ 0,386 por ação preferencial.

Terão direito os acionistas registrados em 29 de dezembro de 2025, com ações passando a ser negociadas “ex-JCP” a partir de 30 de dezembro. O pagamento líquido, já descontado o IR de 15%, será feito até 31 de julho de 2026.

Em 2025, o banco já pagou R$ 4,41 bilhões em JCP, sendo R$ 2,11 bilhões em pagamentos mensais e R$ 2,3 bilhões em JCP intermediários. Além disso, ainda pode pagar R$ 10,09 bilhões restantes, incluindo JCP mensais, intermediários e o complementar agora anunciado. Com isso, o total de JCP relativos a 2025 atinge R$ 14,5 bilhões.