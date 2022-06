Rússia fora da OPEP, Hypera e o que mais move o mercado

O mês virou, mas preocupações geopolíticas e econômicas ainda são motivo de cautela. A inflação nunca esteve tão alta na Zona do Euro, enquanto a atividade econômica dá sinais de perder força. O PIB da França divulgado na véspera decepcionou e dados do PMI da Europa desta manha não provocaram grandes surpresas. Com temores de estagflação em alta, as atenções estão com os bancos centrais.

O Federal Reserve inicia neste mês a redução de seu balanço patrimonial no ritmo de US$ 47,5 bilhões por mês até agosto. Em setembro, o ritmo passa para US$ 95 bilhões. Segundo a Bloomberg, o pico do ritmo de redução do balanço em 2017 foi de US$ 50 bilhões por mês.

A urgência para conter a inflação global se torna ainda maior diante da alta das commodities, que se arrasta nesta quarta-feira, 1. O brent com vencimento em agosto é negociado volta a subir nesta manhã, após notícia do WSJ sobre a possibilidade de a Rússia deixar a OPEP+ ter pressionado o preço da commodity para baixo. Segundo a reportagem sanções impostas ao país teriam motivado alguns membros a apoiar a ideia, já que limitaria sua capacidade de oferta. O petróleo brent sobe pouco mais de 1% nesta manhã para próximo de US$ 118 por barril.

Na China, o minério de ferro subiu pelo quarto pregão consecutiva nesta madrugada. Otimismo sobre maior demanda, com a reabertura de grandes cidades do país, seguem motivando as apostas no metal em Dalian. O movimento das commodities pode contribuir com o mercado brasileiro, que conseguiu escapar do pessimismo internacional no último pregão, subindo 0,29%. Nesta quarta, bolsas internacionais operam próximas da estabilidade, enquanto o dólar se fortalece no mundo.

Hypera

A Hypera celebrou um acordo de leniência após tratativas com Controladoria-Geral da União e a Advocacia Geral da União como parte do processo originado pela Operação Tira-Teima, que envolvia a apuração de pagamentos de propinas a políticos. A companhia se comprometeu a pagar R$ 110 milhões e cumprir o Plano de Integridade, a ser acompanhado por 18 meses pela CGU. O valor do acordo, segundo a Hypera, será pago totalmente pago por João Alves de Queiroz Filho, fundador e maior acionista da empresa .

