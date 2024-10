As ações da WEG lideram as baixas nesta quarta-feira, caindo 4,5%, para R$ 54,37, com o mercado desanimado com os números do terceiro trimestre.

O lucro líquido da empresa alcançou R$ 1,58 bilhão, um aumento de 20,4% em relação ao ano anterior, mas que ficou abaixo do consenso de mercado, que mantinha expectativas elevadas, segundo os analistas do Bradesco BBI e do BTG Pactual.

"Os resultados do terceiro trimestre da WEG foram sólidos, embora reconheçamos que as expectativas eram altas (como de costume com a WEG), especialmente após o forte desempenho no segundo trimestre", observa o time do BTG.

No lado operacional, o crescimento de 22% da receita da WEG foi impulsionado pelo bom desempenho do mercado externo, pela valorização do dólar americano em relação ao real brasileiro e pela plena integração das empresas Marathon, Cemp e Rotor.

O time do Citi afirma que o avanço da receita foi forte, mas observou que as despesas gerais e administrativas ficaram mais pesadas devido a despesas de integração e frete, o que afetou a margem EBITDA -- o ponto de atenção dos investidores neste pregão.

Para os analistas, boa parte do desempenho operacional da WEG já estava precificado, o que também diminui o espaço para alta, dando mais peso para as despesas mais altas.