Relatório ADP, produção industrial e balanço do Santander: o que move o mercado

Esta quarta-feira, 5, é marcada por uma agenda cheia de indicadores tanto locais, como estrangeiros. Por aqui, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h, a produção industrial de dezembro. Na sequência, às 10h, a S&P Global divulga o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) composto e de serviços de janeiro.

Nos Estados Unidos, o relatório ADP de janeiro será conhecido às 10h15. Caso os números venham abaixo da expectativa e mostrem um mercado de trabalho mais ameno, poderá abrir espaço para que investidores precifiquem mais cortes pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Ainda nos EUA, a S&P Global também divulga o PMI composto e de setor de serviços de janeiro às 11h45, enquanto o Institute for Supply Management (ISM) divulga o PMI não-manufatura do mês passado às 12h. Também haverá a divulgação da balança comercial de dezembro.

Duas autoridades também discursam por lá: Thomas Barkin, também membro do Fomc, às 11h, e Bowman, membro do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), às 17h.

Na zona do euro, pela manhã, às 6h, a S&P Global divulgou o PMI composto e de serviços. Já às 7h, a Eurostat reportou o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de dezembro.

O PMI de serviços da zona do euro caiu de 51,6 em dezembro para 51,3 em janeiro, ligeiramente abaixo da estimativa preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 51,4 em ambos os casos. Já o PMI composto do bloco avançou de 49,6 para 50,2 no mesmo período, dentro do consenso. Lembrando que números acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.

Balanço do Google

Os mercados repercutem hoje os números da Alphabet (GOOGL), dona do Google, divulgados na noite anterior. Apesar de números fortes de lucro e lucro por ação, os números decepcionaram em um aspecto, o que fizeram as ações tomarem 7% no pós-mercado.

O que chamou a atenção dos analistas de Wall Street foi que o Google reportou vendas de US$ 81,6 bilhões no último trimestre, excluindo os pagamentos a parceiros. O resultado ficou abaixo das projeções de analistas, que estimavam US$ 82,8 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Entretanto, o lucro operacional subiu 31%, impulsionando a margem operacional para 32%, um aumento de 5 pontos percentuais. Já o lucro líquido avançou 28%, enquanto o lucro por ação (EPS) teve alta de 31%, atingindo US$ 2,15.

Balanço do Santander

Tem início a temporada de balanços no Brasil com os números do Santander (SANB11) hoje pela manhã. O banco reportou um lucro líquido recorrente de R$ 3,855 bilhões no quarto trimestre de 2024, um resultado 74,9% maior do que o mesmo período do ano passado.

A rentabilidade do banco é de 17,6%, alta de 5,3 pontos percentuais em um ano, e os ativos totais somaram R$ 1,335 trilhão, alta de 15,8% no período.