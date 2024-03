Reddit estreia na bolsa de Nova York e ações disparam 70%

O Reddit, empresa que detém a rede social de mesmo nome, estreou nesta quinta-feira, 21, na New York Stock Exchange (Nyse) e viu suas ações dispararem 70%, chegando a máxima de US$ 57,80. No dia anterior, a companhia havia precificado sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) em US$ 34 e, logo após o início das negociações, já viu as ações saltarem para US$ 47, um aumento de 38%.

No pico do pregão, a empresa estava avaliada com um valor de mercado em cerca de US$ 10,9 bilhões. Entretanto, quando as ações do Reddit caíram para US$ 48,64, o valor de mercado recuou e ficou perto dos US$ 7,9 bilhões. Ao preço do IPO, a companhia foi avaliada em cerca de US$ 6,5 bilhões, abaixo da avaliação de mercado privado da empresa de US$ 10 bilhões em 2021, que foi um ano de expansão para a indústria de tecnologia.

Criada há 19 anos, em 2005, pelos empresários de tecnologia Steve Huffman, CEO da empresa, e Alexis Ohanian, a plataforma já hospeda milhões de fóruns online. Neste IPO, as partes interessadas existentes, incluindo Huffman, venderam um total combinado de 6,7 milhões de ações.

Para engajar os investidores, o Reddit ofereceu a chance de usuários comprarem ações. No entanto, os chamados “Redditors” não pareceram muito interessados em se tornar acionistas da empresa. “Espero que eles acreditem no Reddit e apoiem o Reddit”, disse Huffman à CNBC. E completou: “Mas o objetivo é apenas colocá-los no negócio. Assim como qualquer investidor profissional.”

Sam Altman, CEO da OpenAI, é um dos principais acionistas do Reddit, juntamente com a Tencent e a Advance Magazine Publishers, a empresa-mãe da gigante editorial Condé Nast. Antes do início da negociação das ações, a participação de Altman na empresa era avaliada em mais de US$ 400 milhões. Em 2014, Altman liderou uma rodada de financiamento de US$ 50 milhões para o Reddit e ocupou uma posição no conselho de administração de 2015 a 2022.

Fim da seca dos IPOs?

A estreia do Reddit, negociado sob o símbolo “RDDT”, também marca o retorno dos IPOs para o segmento de empresas de mídia social, já que o último foi do Pinterest, em 2019. Se observado sob o olhar de tecnologia, no final de 2021, desde o pico do boom tecnológico, quase nenhuma empresa de tech abriu capital e aquelas que o fizeram - como a Instacart e Klaviyo em 2023 - não geraram tanta euforia no mercado.

Agora o Reddit testa o apetite dos investidores tanto no setor de tecnologia. Na quarta-feira, 20, a empresa de hardware para data center, Astera Labs, também fez sua estreia no mercado na Nasdaq e viu suas ações dispararem 72%, o que indica um entusiasmo do mercado com negócios vinculados ao boom da inteligência artificial.

Reddit em números

Em 2023, as vendas anuais do Reddit aumentaram 20% para US$ 804 milhões, frente aos US$ 666,7 milhões registrados em 2022. O prejuízo líquido da companhia também diminuiu, indo de US$ 158,6 milhões (2022) para US$ 90,8 milhões (2023).

Mirando em aumentar ainda mais a receita, a companhia está apostando no licenciamento de dados. Em comunicado ao mercado, disse que celebrou “certos acordos de licenciamento de dados com um valor de contrato agregado de US$ 203 milhões e prazos que variam de dois a três anos”.

Já para este ano, o Reddit disse que projeta US$ 66,4 milhões em receitas como parte de seus acordos de licenciamento de dados. Outro movimento foi uma parceria com o Google, permitindo ao gigante das buscas obter mais acesso aos dados do Reddit para treinar modelos de IA e melhorar seus produtos.

Com base em sua receita nos últimos quatro trimestres, de acordo com a FactSet, a capitalização de mercado do Reddit no IPO deu-lhe uma relação preço/vendas de cerca de 8. Alphabet negocia a 6,1 vezes a receita, Meta tem um múltiplo de 9,7, o do Pinterest fica em 7,5 e o Snap é negociado por 3,9 vezes as vendas.