Este empresário acha que consegue comprar o TikTok com até 90% de desconto

O empresário canadense Kevin O'Leary está montando um consórcio para uma possível compra do TikTok, com uma oferta inicial de US$ 20 bilhões a US$ 30 bilhões — um corte de até 90% na avaliação da empresa desde a última rodada de financiamento.

Qualquer acordo para a plataforma — avaliada em $220 bilhões em 2023, de acordo com dados da PitchBook — provavelmente excluirá os algoritmos baseados em preferências do usuário que ajudaram a torná-la tão bem-sucedida, disse o presidente da O'Leary Ventures à emissora norte-americana CNBC.

"É a maior rede de entretenimento e negócios nos Estados Unidos como está hoje, então é de grande interesse e grande valor", disse ele na sexta-feira.

Mas é improvável que o governo chinês venda os algoritmos, "então o que você está obtendo é a valiosa marca doméstica TikTok e 170 milhões de usuários, sem dados", disse O'Leary.

"Este é o acordo mais complexo já feito nas redes sociais, e eu teria que construir um novo algoritmo", disse O'Leary. "É um acordo muito interessante, e eu gosto dele."

Um comprador em potencial terá que "reemular" esses algoritmos com código dos EUA e agir como um "curador" para transformar a plataforma de "TikTok China" para "TikTok EUA". Daí o corte na avaliação.

No início de março, a Câmara dos Deputados dos EUA votou a favor de um projeto de lei que forçaria a ByteDance, dona do TikTok, a desinvestir em seu aplicativo global principal ou enfrentar uma proibição no país. No entanto, pode levar meses antes que qualquer legislação relacionada ao TikTok chegue ao Senado.

Também não está claro se o governo chinês permitirá que a ByteDance venda o TikTok para um comprador dos EUA.

Ainda assim, O'Leary disse que há pelo menos 50% de chance de uma proibição e uma venda forçada do gigante das redes sociais no início do próximo ano, após a eleição presidencial dos EUA, e ele está se preparando para essa possibilidade.

Qualquer acordo potencial precisaria da bênção da Casa Branca, dadas suas implicações de segurança nacional. O'Leary disse que já discutiu o assunto com o presumível candidato presidencial republicano Donald Trump e planeja se encontrar com Joe Biden.

O presidente da O'Leary Ventures também disse que estava em conversas com outras partes interessadas em aderir ao consórcio de compra e que iria solicitar fundos soberanos a partir de abril.

Separadamente, o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin, também mostrou interesse em comprar o TikTok.

O TikTok não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da CNBC.